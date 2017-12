Legendárny ježko Sonic oslavuje 20 rokov

Môžete vyťahovať z vrecka rôznych hrdinov hier z poslednej dekády, tí skutočne legendárni sú známi dlhé obdobie a bude ich poznať každý. Ježko Sonic zo Segy je jedným z nich.

22. máj 2012 o 15:27 Ján Kordoš





Darmo ukážete na Nathana Drakea (séria Uncharted) alebo ktoréhokoľvek geroja, ktorý vám prirástol k srdcu. Každý pozná Maria, na Laru Croft si taktiež spomenie každý a inak na tom nie je ani ježko Sonic, hoci bol neustále v tieni niekoho iného a večnou dvojkou.

Info Sonic Generations arkádová plošinovka Vývojár: Sonic Team

Vydavateľ: SEGA

Distribútor: Comgad

Žáner plošinoviek je definovaný jasne a napriek jednoduchým herným prvkom, ktoré sú však ľahko pochopiteľné, a preto aj príťažlivé i pre mainstream, zostáva neuveriteľne zábavným hneď v rôznych podobách.

Keďže Sonic oslavuje okrúhle výročie, treba dvadsiatku náležite osláviť a zaspomínať na predošlé generácie.

A že Sonic bežať vie, dokonca rýchlosťou, pri ktorej prestanete vnímať, čo sa vlastne deje, je dobre známou vecou. Netreba teda čakať nič extrémne novátorské. Zlý doktor Eggman uniesol Sonicov kamarátov z oslavy, čo samozrejme nemôže ostať bez odozvy. Deväť svetov ukrýva rovnaký počet priateľov čakajúcich na oslobodenie.

HW požiadavky Platformy: PC, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo 3DS Minimálna konfigurácia: OS: Windows XP, Vista, 7

CPU: Dual-Core T4200 2 GHz

RAM: 2GB (XP/7), 3GB (Vista)

Graf.karta: 512 MB GeForce 8800 / Radeon HD 2900

HDD: 11 GB

Steam Odporúčaná konfigurácia: OS: Windows XP, Vista, 7

CPU: Intel Core i5 2.66 GHz / AMD Phenom II X4 3.0 GHz

RAM: 3GB

Graf.karta: 1 GB GeForce GTX 460 / Radeon HD 5850

HDD: 11 GB

Sonic Generations predstavuje vo svojej podstate famózny návrat do minulosti, kedy boli plošinovky na výslní. Ponúka hrateľnosť prvých Sonicov v graficky vylepšenej podobe a dodáva hraniu tretí rozmer, raz za čas sa pohľad prepne za chrbát hrdinu a vy utekáte ako o dušu pekne v modernom štýle.

Jednotlivé úrovne sú prebrané z predošlých Sonic hier a upravené, či jemne prepracované, aby vyhovovalo modernej dobe. Pestrofarebné Green Hill z pôvodného Sonic the Hedgehog strieda napríklad chemická továreň z dvojky, mesto v oblakoch Sky Sanctuary z Sonic & Knuckles, futuristická diaľnica Speed Highway a mnohé ďalšie ako mestské City Escape, pobrežné Seaside Hill s architektúrou starovekého Grécka, apokalyptického Crisis City a ďalších.

Najviditeľnejším znakom Sonica bola vždy jeho rýchlosť. Ak sa stočil do modrej gule, dokázal vyraziť obrovskou rýchlosťou smerom dopredu, takže ste často ledva vnímali všetky tie úkony, skoky a pozbierané mince, ktoré náš hrdina zvládol i bez vášho spomaľujúceho pričinenia.

A práve v tom je ten problém. Rovnaký princíp funguje i dnes, no rýchle pasáže sú striedané s tými tradičnými, ktorým následne chýba punc dynamiky.

Pri putovaní zbierate mince, prvý náraz do nepriateľa (pád na bodáky) spôsobí ich vypadnutie, druhý pri nulovom počte mincí vezme Sonicovi život. Funguje to, avšak nie je to ono, ak sa rýchlonohý Sonic pomaly a ťarbavo snaží zbierať mince.

Hrateľnosti niekedy nepomáha ani spomínané 3D. Všetko to vyzerá pekne a prepínanie perspektívy z arkádového pohľadu zboku na kameru umiestnenú za Sonicom, kedy beží dopredu, má svoje čaro a dokáže zdvihnúť adrenalín.

Plusy / Mínusy + arkádová hrateľnosť

kvalitné úrovne

technické spracovanie

- málo úrovní

niekedy menej dynamické a neovládateľné

No to by sa v hre nemohli vyskytovať plošiny, najlepšie postupne sa rozpadajúce, ktoré vás nútia konať rýchlo, kde musíte skákať nie priamo, ale izometricky. Časté pády mimo obrazovky a tým pádom automatická strata života vás neraz otrávi.

Inak je Sonic Generations kompilátom dobre známych úrovní a kvalitnej hrateľnosti starého a dobrého Sonica. Ak patríte medzi priaznivcov pôvodných hitov, bude mať pre vás Generations silný nostalgický nádych. Zároveň však môže pôsobiť ako zbytočné ťahanie peňazí z vreciek hráčov.

Jedno je však isté: ak máte čo i len trochu radi plošinovky a nechce sa vám vracať k starých systémom, je Sonic Generations balíkom zrejme toho najkvalitnejšieho zo Sonica.

Síce by sme mohli chcieť dvojnásobok úrovní, bonusy pri oslavovaní jubilea, ale napriek tomu prevláda skôr spokojnosť. Len to po pár hodinách skončí a budete chcieť viac.

HODNOTENIE: 7 / 10