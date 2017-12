Vesmír začali dobývať súkromníci

Odštartovala prvá súkromná misia k vesmírnej stanici. NASA hovorí o novej kozmickej ére.

22. máj 2012 o 8:32 Tomáš Prokopčák

Nosná raketa Falcon 9 odštarovala až na druhý pokus. Na Medzinárodnej vesmírnej stanici by misia mohla zaparkovať v piatok.(Zdroj: SITA/AP, TASR/AP)

Pôvodný text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

MYS CANAVERAL, BRATISLAVA. Bolo pár sekúnd do štartu. A bolo to druhé odpočítavanie v priebehu troch dní. Ešte v sobotu dokonca komentátor NASA zahlásil, že raketa sa odpútava od zeme, no tá zostala stáť prilepená k odpaľovacej rampe. Pol sekundy pred štartom, už po začatí štartovacej sekvencie, zastavil palubný počítač celú misiu.

V utorok ráno sa odpočítavalo znovu a do štartu zostávalo iba desať sekúnd. Čas postupoval, dve sekundy do štartu a štartovaciu rampu na leteckej základni vo floridskom Myse Canaveral zaplavil hustý, biely dym.

Krátko pred štvrtou hodinou skoro ráno miestneho času zrazu z mikrofónu zaznelo „lift­-off, we have lift­o-ff“. Táto slávna fráza amerických vesmírnych misií tentoraz platila.

Nosná raketa Falcon 9 sa pomaly, lenivo zdvíhala od zeme. Stĺp dymu z deviatich motorov stúpal k oblohe a na jeho konci bola raketa. Na úplnom špici nákladná loď Dragon, ktorá nesie na obežnú dráhu rôzne zásoby.

Toto je história. Prvý raz v dejinách sa na misiu - oficiálne stále skúšobnú ­ k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS vybrala súkromná spoločnosť.

Privátne firmy tak odštartovali novú éru kozmického dobývania.

Predražená pýcha

Minulý rok sa americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) rozlúčil so svojím slávnym programom raketoplánov. Technicky zložité a najmä predražené stroje putovali do rôznych múzeí, kde pripomínajú, ako do kozmu vyniesli Hubblov vesmírny ďalekohľad.

Alebo ako po konci studenej vojny zaparkovali na ruskej kozmickej stanici Mir.

Pre americké vesmírne misie však po vyradení komplikovaných klzákov nastal problém. Krajina zrazu zostala bez lodí, ktoré by dokázali na obežnú dráhu vyslať astronautov. Lety s ľudskou posádkou na vesmírnu stanicu totiž zostali len na Rusoch a ich starších, no stále veľmi spoľahlivých raketách Sojuz.

Tie sú však rádovo lacnejšie, ako boli raketoplány. Kým štart ruskej rakety sa odhaduje na desiatky miliónov dolárov, jedna misia raketoplánu mala stáť až dve miliardy. Aj preto sa NASA rozhodla, že nízka obežná dráha - do asi dvetisíc kilometrov nad zemou - nebude jej cieľom. A preberú ju súkromné spoločnosti.

„Falcon letel perfektne,“ píše na sociálnej sieti Twitter internetový magnát Elon Musk. Zakladateľ spoločnosti Space Exploration Technologies - SpaceX, ktorej súkromná misia patrí, sedel v riadiacej miestnosti. „Dragon je na obežnej dráhe, slnečné panely aktívne a komunikácia zachytená. Práve zo mňa spadlo obrovské bremeno.“

Vesmírny biznis

NASA štedro dotuje podobné kozmické snahy. Kým sama agentúra pracuje na vývoji novej vesmírnej rakety a lode, ktoré by umožnili misie na blízke planétky, asteroidy či rovno na Mars, viaceré súkromné spoločnosti sa pretekajú, aby získali od úradu mnohomiliónový grant.

Len spoločnosť SpaceX podpísala kontrakt na dvanásť nákladných letov k vesmírnemu laboratóriu, za ktoré jej NASA vyplatí viac než jeden a pol miliardy dolárov. Je to teda oveľa lacnejšie, než keby stále využívala služby raketoplánov.

„Myslím si, že toto je najlepší príklad americkej podnikavosti,“ komentuje pre Space.com misiu Alan Lindenmoyer, ktorý má v NASA na starosti program komerčných letov. A tento biznis zaujal viacero firiem.

Okrem SpaceX majú už na tento rok naplánované testy ďalšie spoločnosti. Pokusný let rakety Antares od firmy Orbital Sciences sa môže odohrať v priebehu mesiacov.

Zachyť a zaparkuj

Nákladný vesmírny modul Dragon už medzičasom letí na obežnej dráhe. Zajtra by sa mal približne na dva a pol kilometra priblížiť ku kozmickej stanici, no nepokúsi sa pripojiť. Inžinieri chcú iba skontrolovať navigáciu a otestovať, či všetko funguje správne.

Nasledovať preto bude množstvo skúšok a meraní. Ak sa všetko podarí a manéver dostane zelenú, v piatok sa vesmírny drak vydá k ISS. A vtedy sa prvý raz počas tohto historického letu zapoja astronauti.

Posádka kozmickej stanice prevezme ovládanie kanadského robotického ramena a pokúsi sa loď so zásobami opatrne zachytiť a zaparkovať. Až potom bude táto misia naozaj úspešná.