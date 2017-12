Asteroid môže ohroziť satelity

Vo februári preletí okolo Zeme teleso, ktoré môže spôsobiť problémy družiciam.

21. máj 2012 o 16:05 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Tá udalosť nie je príliš pravdepodobná. No nie je nemožná. Počas budúcoročného februára okolo našej planéty preletí asteroid 2012 DA 14, ktorý by teoreticky mohol poškodiť niektoré z našich satelitov.

Asi 45-metrový kus skaly bude k Zemi bližšie, ako je geostacionárna dráha. Na nej sa nachádzajú napríklad telekomunikačné družice, do ktorých by asteroid mohol naraziť. „Je to veľmi nepravdepodobné, ale nemôžeme to vylúčiť,“ hovorí pre magazín National Geographic astronóm Paul Chodas z NASA.

Ešte väčšie problémy môže viac než stotisíctonové teleso spôsobiť v budúcnosti. Aj keď budúci rok Zem nezasiahne, blízky prelet by mohol asteroid nasmerovať na kolíznu dráhu.

Vedci odhadujú, že jeho prípadný budúci náraz – táto pravdepodobnosť je po roku 2020 zhruba jedna ku tritisícdvesto – by uvoľnil viac než stonásobne viac energie, ako mala atómová bomba , ktorú spojenci zhodili na japonskú Hirošimu.