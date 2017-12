Na cesty idú autá bez šoférov

Americký štát Nevada povolil na cestách testovanie automobilov bez vodičov.

18. máj 2012 o 17:11 Tomáš Prokopčák

Otvoríte dvere. Pohodlne si nastavíte sedadlo, zacvaknete bezpečnostné pásy a naštartujete. Zapnete satelitnú navigáciu a zadáte miesto, kam by ste sa chceli dopraviť.

Auto sa pohne, vy si otvoríte plechovku napríklad so studenou kávou a začnete čítať noviny. Pri prezeraní trebárs noviniek z burzy vás auto odvezie na zadané miesto. Samo od seba, bez šoféra.

Podobných scén je vedecká fantastika plná. Teraz však nehovoríme o ďalšej z kníh či filmov. Ak by ste sa vybrali do americkej Nevady, naraziť môžete práve na takýto úkaz.

Roboautá sa v tomto štáte už môžu vydať na verejné cesty. Výskumníci tam chcú v skutočnej premávke testovať, ako sa budú takéto vozidlá správať, či sú spoľahlivé, bezpečné a či ukrývajú v sebe budúcnosť automobilovej prepravy.

Môžete to vyskúšať

Autá sú vlastne celkom zaostalá technológia. Od svojho vzniku sa v podstate nezmenili. Samozrejme, majú stále novšie a šetrnejšie pohony, stále múdrejšie - niekedy až priveľmi - prístroje a stále úchvatnejší dizajn. No podstata zostáva rovnaká: kolesá, volant - a predovšetkým vodič.

Fakty Výhody Bezpečnejšie cesty: Väčšinu dopravných nehôd má na svedomí zlyhanie ľudského faktora. Automatické autá by priniesli bezpečnejšie cesty. Vyššia produktivita: Ľudia by mohli počas presunov pracovať. Alebo sa venovať svojim záľubám. Menej problémov: Roboautá by sa správali racionálne a nevznikalo by toľko dopravných zápch. Autá pre chorých: Presúvať pomocou vozidiel by sa mohli aj ľudia, ktorí dosiaľ nemohli získať vodičské oprávnenie.

Budúcnosť automobilového priemyslu by však mohla vyzerať inak. A práve prítomnosť vodiča je tým, čo by chcelo viac spoločností vrátane veľkých automobiliek ako Ford či BMW zmeniť. Alebo aspoň minimalizovať jeho úlohy pri šoférovaní.

„Čudujem sa, že vôbec dovolíme ľuďom šoférovať autá,“ povedal už pred rokmi Eric Schmidt zo spoločnosti Google. Práve tento internetový gigant posiela na nevadské cesty prvé automatické automobily. Podľa denníka Daily Telegraph sa totiž Schmidtovi zdalo, že ľudia za volantmi áut boli jednoducho chybou, ktorú treba čo najskôr odstrániť. A Google sa na to podujal.

Už niekoľko rokov spoločnosť testuje autá, ktoré si dokážu poradiť aj bez šoférov. No dosiaľ to boli najmä parkoviská či rôzne uzatvorené okruhy.

Na bežné cesty s premávkou sa autá vybrať nemohli. No teraz to urobiť môžu – umožnila mu to novela zákona, ktorá prešla v americkej Nevade. Google tak pošle do nevadských ulíc osem svojich robovozidiel. A ak sa testy vydaria, plánuje ďalšie.

Nehoda? Chyba vodiča

Už dlho je známe, že problémom normálnych áut nebývajú samotné autá, ale skôr ľudia, ktorí samotné vozidlá riadia.

Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že ročne na cestách po celom svete zahynie viac ako milión ľudí, až päťdesiat miliónov utrpí nejaké zranenie. A výskumy navyše ukazujú, že len v Spojených štátoch je za viac ako šesťdesiatimi percentami nehôd ľudský faktor. To všetko by mohlo s príchodom roboáut zmiznúť.

Už by sa na cestách nepredbiehali blázniví piráti, ktorí si navzájom dokazujú svoju odvahu. Opití vodiči by neohrozovali ostatných účastníkov premávky, nestávali by sa nehody po mikrospánku.

„A vaše automatické auto jednoducho nevyruší zazvonenie telefónu, pozeranie sa na čosi vonku, na čo by ste sa pozerať nemali,“ hovorí pre BBC Danny Sullivan, ktorý sa googleautom už viezol. „Nepozrie sa nadol, aby preladilo rádio a pri pohľade nahor zistilo, že všetky ostatné autá zrazu stoja.“

Jediná nehoda

Prvé automatické autá už majú za sebou 220-tisíc testovacích kilometrov. Boli bezpečné, a stala sa im vlastne iba jediná nehoda - keď na križovatke do roboauta narazil iný vodič, ktorý si nevšimol červené svetlo.

Ani tento výsledok však neznamená, že v automatických dopravných prostriedkoch budete jazdiť už o pár rokov. Aj nevadské povolenie je vlastne veľmi opatrné.

Google musí mať v takomto aute najmenej dve osoby. A jedna z nich musí sedieť na mieste šoféra. Pre prípad, že by nastala nejaká nepredvídaná situácia - ale aj preto, aby v prípade nehody mali úrady na koho ukázať prstom. Stačí pritom, aby sa „šofér" dotkol pedálov alebo volantu a auto mu prenechá celú kontrolu nad riadením. Vypne vtedy svoj sofistikovaný systém z radarov, laserov, kamier a GPS, ktorý mu hovorí, ako by malo po ceste napredovať.

Odborníci však zdôrazňujú, že povolenie na automatizované autá je vlastne len ďalším v rade krokov. Napokon, už teraz nájdete v mnohých vozidlách rôznych asistentov, ktorí vám pomôžu s parkovaním. Väčšia zmena však môže prísť v budúcnosti - autá už viac nemusia vyzerať ako autá.

„Keď prichádza k zmene technológií, prvú vec, ktorú musíte urobiť, je napodobniť to, čo ľudia poznajú,“ vysvetľuje pre britské spravodajstvo Sven Beiker zo Stanfordskej univerzity. „No ľudia sa radi pozerajú napríklad z okien. Myslím si preto, že v nejakom tvare sa okná zachovajú, no možno budú vyzerať inak. A ak sa autá prestanú navzájom zrážať, možno už nebudeme potrebovať nárazníky."

Zober ma domov

Jedna skupina ľudí však novou technológiou nadšená nebude. Inžinieri už teraz špekulujú, ako by automatické taxíky či osobné autá raz mohli rozvážať svojich budúcich pasažierov. Tá situácia sa pritom veľmi nelíši od známeho televízneho seriálu.

Len namiesto hodiniek zrejme pošlete SMS správu či poviete do svojho telefónu, aby po vás auto prišlo. A to si vás už podľa GPS v mobilnom telefóne nájde, a z pamäte zrejme zistí aj to, kde naozaj bývate.