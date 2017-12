Apple pomáha českému Krtkovi preraziť na americký trh

Americký koncern Apple pomáha českému "Krtkovi", kreslenej postavičke, ktorá je mimoriadne obľúbená najmä v postkomunistických štátoch Európy, preraziť na americký trh s hračkami.

16. máj 2012 o 16:06 TASR

PRAHA.

Vlani tak plyšový Krtko absolvoval let do vesmíru na palube amerického raketoplánu Endeavour. To podnietilo vnučku výtvarníka Zdeňka Millera, aby vytvorila prvú hernú aplikáciu s Krtkom a pomohla mu otvoriť cestu do iPadov a iPhonov, a tým pádom aj k deťom na celom svete.

Tento "export" takmer 60-ročného Krtka prostredníctvom nových médií je prvým krokom najpopulárnejšej animovanej postavičky v Čechách na americký trh.

Ak Krtko v tabletoch a inteligentných telefónoch vzbudí dostatočne veľký záujem detí v USA, ktoré doteraz zabávali najmä postavičky z dielne Walta Disneyho či Bugs Bunny od Warner Bros, otvorí tak dvere aj pre knihy, filmy a plyšové hračky.

Zdeněk Miller zomrel vlani v novembri vo veku 90 rokov. Prvý kreslený film o Krtkovi vyrobil preto, aby deťom v komunistickom Československu vysvetlil, ako sa vyrábajú ľanové nohavice. Má názov Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Roztomilá postavička si rýchlo získala srdcia detí vo východnej Európe, odkiaľ zamierila aj na Kubu a do Číny. Neskôr Krtko "dobyl" aj západnú Európu, veľmi populárny je najmä v Nemecku. A najnovšie si to namieril na americký trh.

Informovala o tom agentúra Bloomberg.