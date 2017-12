NASA už cvičí ľudí na cestu na asteroid

Ľudstvo sa chce vybrať na dosiaľ najdhšiu vesmírnu cestu. Trénovať sa bude na dne mora.

17. máj 2012 o 16:41 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Na Zem sa rúti obrovský asteroid, ktorý by mohol ohroziť život na planéte. Ľudstvo k nemu vyšle raketu, ktorá ho zničí alebo odchýli z dráhy. Tentoraz nejde o dej filmu Armageddon, ale o scenár, na ktorý sa začína pripravovať NASA.

Mesiac bol blízko

Úrad už začal s výcvikom skupiny astronautov, ktorí majú skúmať povrch asteroidov, hľadať tam minerály, prípadne nájsť spôsob, ako ho zničiť. Bezpilotná misia by na asteroid mohla vyraziť okolo roku 2016, prví ľudia by to mali skúsiť koncom dvadsiatych rokov.

Pôjde o výrazné prekročenie našich súčasných limitov. Človek sa najďalej dostal na Mesiac, ktorý je od Zeme vzdialený len 384­tisíc kilometrov.

Pri asteroidoch pôjde o takmer päť miliónov. Celá misia by mala trvať asi rok, z toho tridsať dní strávia astronauti na asteroide. NASA by mala podrobnosti plánovanej misie predstaviť koncom tohto mesiaca.

„Asteroidy sú pre nás zaujímavou výzvou, keďže aj tie veľké majú pomerne malú gravitáciu. Musíme preto nájsť spôsob, ako ukotviť naše prístroje a nás samých k povrchu,“ povedal pre Daily Telegraph major Tim Peake, bývalý testovací pilot vrtuľníkov v britskej armáde.

Na dno mora

Peake bude v skupine, ktorá začne na budúci mesiac s prípravou na cestu. Nezaručuje mu to automaticky miesto v misii, no na­ značuje, že bude v užšom výbere.

Spolu s ďalšími piatimi astronautmi sa bude pripravovať na dne mora, kde si budú zvykať na prostredie s nízkou gravitáciou. Deliť sa budú o jednu kapsulu.