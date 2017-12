Vedci možno našli deviatu planétu slnečnej sústavy

Náš planetárny systém môže mať predsa len deväť planét. Naznačujú to anomálie v pohybe ďalekých telies v Kuiperovom páse.

15. máj 2012 o 11:45 Tomáš Prokopčák

WASHINGTON, BRATISLAVA. V škole to bolo jednoduché. Merkúr, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Urán, Neptún a Pluto. Slnečná sústava má deväť planét, ktoré krúžia okolo našej materskej hviezdy.

V minulom desaťročí sa však všetko začalo komplikovať. Najskôr astronómovia za Neptúnom narazili na objekty, ktoré neboli oveľa menšie - prípadne vôbec menšie - ako posledná objavená z našich planét.

A bolo ich zrazu toľko, že sa s tou situáciou muselo niečo urobiť. Preto sa v roku 2006 na astronomickom kongrese v Prahe rozhodlo, že deväť planét nebude. A že z deviateho telesa nášho solárneho systému zostane len trpasličia planéta. Cenou útechy bol termín „plutíno", ktorým sa začali označovať niektoré transneptúnske objekty.

Naša slnečná sústava však možno obsahuje deväť planét. Naznačujú to simulácie, ktoré minulý týždeň na zasadnutí Americkej astronomickej spoločnosti predstavil brazílsky astronóm Rodney Gomes.

Ďalšia planéta?

Kuiperov pás je vzdialená oblasť našej slnečnej sústavy. Nachádzajú sa v ňom stovky známych telies a najmenej jedno je zrejme väčšie, ako Pluto. 136199 Eris však nemusí byť najväčším objektom tejto ďalekej oblasti nášho planetárneho systému.

Vedci už nejaký čas tušili, že viaceré z týchto objektov sa pohybujú po zvláštnych dráhach. A podľa našich modelov by sa ich obežné dráhy mali nachádzať inde.

Podľa magazínu National Geographic sa Gomes rozhodol túto záhadu preskúmať. Analyzoval dráhy 92 objektov Kuiperovho pásu a porovnal ich s počítačovými simuláciami, ktoré mu ukázali, ako by dráhy mali byť vo vesmíre rozmiestnené.

Tieto simulácie skúšal astronóm bez aj s pridaním ďalšej planéty. A tie bez planéty ukázali výsledok , ktorý sa líšil od skutočných dráh známych objektov. „Myslím si, že najjednoduchším (vysvetlením) je preto sprievodca Slnka s hmotou planéty," vysvetľuje Rodney Gomes pre časopis.

Kozmický cudzinec

Výpočty však neukázali, aká veľká by deviata planéta slnečnej sústavy mohla byť, ani kde sa presne nachádza. Ponúkli však niekoľko možností: ak by planéta bola veľká zhruba ako Neptún, krúžila by asi 225 miliárd kilometrov od Slnka.

Ak by planéta bola veľká asi ako Mars, bola by podstatne bližšie - zhruba osem miliárd kilometrov, čo je takmer dvakrát ďalej ako Neptún.

Otázny by však bol pôvod takejto planéty. Nemusí sa totiž jednať o objekt priamo z našej vlastnej slnečnej sústavy. Podľa Gomesa jestvuje hypotetická možnosť, že planétu mohlo Slnko zachytiť z medzihviezdneho priestoru, kde sa dostala po tom, ako ju nejaká udalosť vystrelila z jej domovského planetárneho systému.

„Samozrejme, objav ďalšej planéty v slnečnej sústave by bola veľká vec," komentuje Gomesove tvrdenia astronóm Rory Barnes. „No v skutočnosti si nemyslím, že by mal dôkazy, že tam niekde je."

Naozaj jestvuje?

Odborníci zdôrazňujú, že na tvrdenia o objave novej planéty je priskoro. Gomes totiž predpokladá, že jeho počítačové simulácie sú správne.

Simulácie brazílskeho astronóma navyše nepomáhajú vedcom s určením presného miesta, kam by mali nasmerovať naše pozemské aj vesmírne teleskopy. A ak je planéta skutočne tak ďaleko, môže byť aj veľkým problémom ju objaviť, a následne aj určiť jej veľkosť.

Napríklad, v prípade trpasličej planéty 136199 Eris, ktorá je zrejme väčšia ako Pluto, dodnes netušíme jej presnú veľkosť. Hubblov vesmírny ďalekohľad síce naznačil, že trpaslík môže mať priemer okolo 2400 kilometrov - Pluto má zhruba o sto kilometrov menej.

Výpočty ale ukazujú, že ak by teleso bolo v skutočnosti tmavšie, než predpokladáme, môže byť podstatne väčšie.