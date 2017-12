Prioritou spoločnosti Facebook je vylepšenie mobilnej aplikácie

Prioritou spoločnosti Facebook je mobilná aplikácia. Šéf tejto americkej spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom najväčšej internetovej sociálnej siete na svete, Mark Zuckerberg to predstavil investorom na jednej zo sérii prezentácií pred primárnou emisiou

13. máj 2012 o 13:54 SITA

PALO ALTO 13. mája (SITA, Reuters) - akcií (IPO). Investori z Wall Street pred vstupom spoločnosti Facebook na burzu upozorňujú na jej slabšiu schopnosť prilákať príjmy používateľov mobilných telefónov, čo považujú za kľúčové pre dlhodobý rast. Zuckerberg a prevádzková riaditeľka spoločnosti Sheryl Sandberg ďalej uviedli, že podnikanie spoločnosti v oblasti reklamy naberá na sile a väčšina marketingových spoločností zvyšuje výdavky za reklamu cez Facebook.

Facebook ešte začiatkom mája určil cenu akcií v primárnej emisii (IPO) v pásme 28 až 35 USD. Ak by sa cena akcií v emisii priblížila k hornej hranici pásma, spoločnosť by od investorov získala takmer 12 mld. USD a celková hodnota spoločnosti by tak podľa agentúry Reuters predstavovala 77 až 96 mld. USD. S akciami spoločnosti Facebook by sa malo začať obchodovať 18. mája.

IPO spoločnosti Facebook by tak bola najväčšou v histórii internetových spoločností. Internetový gigant Google napríklad v roku 2004 získal z primárnej emisii akcií 2 mld. USD a v minulom roku spoločnosť Groupon získala z IPO 700 mil. USD a Zyngaraked sumu 1 mld. USD. S trhovou kapitalizáciou blízko 100 mld. USD by sa tak Facebook priblížil k spoločnostiam ako Amazon.com a Cisco Systems a prekonal by hodnotu technologických podnikov ako Hewlett-Packard a Dell.

(1 EUR = 1,2944 USD)