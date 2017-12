Mayovia nečakali koniec sveta

Vedci objavili najstarší mayský kalendár. Výpočty na stene v Xultúne idú až sedemtisíc rokov do budúcnosti.

11. máj 2012 o 14:39 Tomáš Prokopčák

Vedci objavili najstarší mayský kalendár. O konci sveta nič nehovorí.

GUATEMALA, BRATISLAVA. Diera naznačovala, že to miesto už navštívili vykrádači pamiatok. Napriek tomu sa však študent Max Chamberlain sklonil a do otvoru strčil hlavu. A uvidel čosi, čo ho zaskočilo – pradávnu nástennú maľbu.

To sa odohralo v roku 2010 a celý nasledujúci rok prebiehali vykopávky. Keď sa archeológovia dostali hlbšie do miestnosti, uvideli ďalšie maľby, ale aj desiatky stĺpcov s číslami. Dávny kalendár opisoval cykly založené na pohyboch Mesiaca, Venuše či Marsu, možno dokonca Merkúru.

A tieto mayské výpočty, ktoré pred viac ako tisícročím vypracovali vtedajší obyvatelia miestneho mestského centra, sa tiahli ďaleko do budúcnosti.

Tajomstvo vesmíru

„Myslíme si, že to bolo pracovisko pisára, astronóma či kňaza, ktorý mal na starosti kalendár,“ hovorí o nástenných maľbách pre magazín Nature David Stuart, ktorý lúštil symboly vyryté do stien. „Je to čosi ako tabuľa, ktorú máte vo svojej kancelári.“

Výskum ukázal, že maľby v dlho stratenej miestnosti majú zhruba tisícdvesto rokov. Astronomické výpočty však pripomínajú o stáročia mladší Drážďanský kódex z jedenásteho či dvanásteho storočia, ktorý tiež obsahuje podobné astronomické tabuľky.

„Pravdepodobne tu máme akýchsi strážcov kalendára, ktorí sa snažili spliesť dokopy čísla, podľa ktorých funguje vesmír,“ dodáva spoluautor vedeckej štúdie v magazíne Science Anthony Aveni.

Stĺpce s číslami, ktoré predstavujú mayské astronomické výpočty- FOTO - TASR/AP

Žiaden koniec

Vedci sa domnievajú, že najstarší dosiaľ známy mayský kalendár slúžil kráľom a vládnucim vrstvám na predpovedanie budúcnosti. Dôležité však boli aj pre bežný politický život: kňazi a vládcovia podľa pohybov na oblohe časovali mayské oslavy - napríklad vymenovanie nástupcu.

Objav pradávnej nástennej maľby však nepoteší priaznivcov konšpirácií, ktorí veria, že Mayovia v aktuálnom roku predpovedali koniec sveta. Výpočty na stene v Xultúne idú až sedemtisíc rokov do budúcnosti.

„My hľadáme konce,“ komentuje to podľa magazínu National Geographic William Saturno, ktorý vykopávky v Guatemale viedol. „Mayovia hľadali záruku, že sa nič nezmení. To je úplne iné premýšľanie.“