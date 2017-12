Environmentálni aktivisti odsudzujú Bushovu neprítomnosť na summite o Zemi

Johannesburg 20. augusta (TASR) - Ochranárske organizácie sú rozhorčené rozhodnutím Washingtonu vyslať na nadchádzajúci svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoj v juhoafrickom Johannesburgu delegáciu iba na úrovni ministra zahraničných vecí.

Summit Zeme, ktorý sa bude konať v juhoafrickej metropole od 26. augusta do 4. septembra, je najväčším svojho druhu, aký kedy OSN usporiadala. Zúčastnia sa ňom desiatky hláv štátov, vrátane francúzskeho prezidenta Jacqua Chiraca či nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, len americký prezident sa rozhodol osobne sa na ňom nezúčastniť.

Svetové ekologické organizácie už vyjadrili nespokojnosť s rozhodnutím šéfa Bieleho domu. Tvrdia, že jeho neprítomnosť na summite ohrozí úspech rokovania, pretože bez prezidenta USA - najväčšej priemyselnej krajiny sveta - nedokáže vyriešiť akútne problémy, ktorým čelí životné prostredie na celom svete.

Poradca hnutia Greenpeace pre svetovú klímu uviedol, že prezident najbohatšej krajiny by mohol venovať trochu zo svojho času na to, aby navštívil najchudobnejší kontinent a ukázal tak, že zvyšok sveta pre neho nie je iba miestom, kde USA "drancujú prírodné zdroje". Zároveň vyjadril presvedčenie, že najlepšou cestou, ako prinútiť USA ku konštruktívnej spolupráci na poli globálnej ekológie by bolo, keby čelní predstavitelia Francúzska a Nemecka vyvíjali na Busha politický nátlak.

Podľa pondelňajšieho vyhlásenia Bieleho domu americký minister zahraničných vecí Colin Powell, ktorý bude stáť na čele približne 300-člennej delegácie, prednesie v Johannesburgu "konkrétne návrhy v prospech primeraného vývoja". Hovorkyňa amerického veľvyslanectva v Juhoafrickej republike na margo účasti USA na summite uviedla, že delegáciu budú okrem Powella tvoriť odborníci-poradcovia hlavy štátu v oblasti ekológie.

Ani na predchádzajúce summity OSN súvisiace s ekologickou problematikou USA nevysielali svojho prezidenta. Výnimkou bol iba otec šéfa Bieleho domu - George Bush, ktorý sa v roku 1992 osobne zúčastnil na podobnom podujatí v Riu de Janeiro.

