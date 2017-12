Zombíkmi zamorené Raccoon City

Ľudia nemajú príliš radi zmeny. Keď sa v Capcome rozhodli, že nám z Resident Evilu spravia akčnú sériu, neplakali sme, no možno sme radšej mali nejakú tú slzu uroniť.

10. máj 2012 o 14:50 Ján Kordoš

Nepochopte nás zle, Resident Evil: Oparation Raccoon City v podstate nie je ani nekvalitná hra, dokonca sme si s ňou príjemne užili a zabavili sa, no chýb sme na uznávanú a kvalitnú sériu našli priveľa a takmer sme aj zabudli, že hráme nejaký Resident Evil.

Odklon od akčných adventúr, kde bola streľba skôr nutným zlom, sa definitívne dokonal a máme pred sebou strieľačku zameranú na kooperatívne hranie. Výsledok? Predstavte si akúkoľvek akčnú v hru, v ktorej čumíte panákovi na chrbát, ten behá, strieľa, ukrýva sa za prekážky, odkiaľ znovu strieľa a kulisu mu robí trojica ďalších parťákov. Občas aktivujete spínač, zatiahnete za páku alebo len dobehnete niekam, no najčastejšie používanou činnosťou sa stane streľba.

Už keď sa v piatom Resident Evil objavila postava sprevádzajúca nás putovaním africkým peklom, báli sme sa poklesu miery strachu. Nestalo sa, hoci náznaky nekorektného masakru k tomu zvádzali. V Operation Raccoon City na čosi také ako strach radšej okamžite zabudnite.

Jediným prvkom, ktorý vám naznačuje, že by ste raz za čas mohli pustiť do gatí, je všadeprítomná tma a temné lokácie. Nedarí sa to, skôr ste nahnevaní za zníženú viditeľnosť do diaľky. Jednotlivé úrovne postupne ukazujú schopný materiál, ale už počiatočné pobehovanie po akomsi industriálnom komplexe vás dokonale uspí.

Nezachráni to ani zastávka v nemocnici alebo skôr výskumnom centre, romantický výlet na cintorín alebo ponorenie sa do dobre známych priestorov spoločnosti Umbrella, ktorá sa snažila vytvoriť špeciálny vírus, no ako to už býva zvykom niečo sa nám pokazilo. Prostredie odkrýva svoje tromfy postupne, v momentoch, kedy už o ne ani nemáte záujem.

HW požiadavky Minimálna konfig.: CPU Core 2 Duo 2.4 GHz, 2 GB RAM, GeForce 8800 GTS / Radeon HD 3850 Odporúčaná konfig.: Core 2 Quad 2.7 GHz, 4 GB RAM, GeForce GTX 560 / Radeon HD 6950

Zápletka je šibalsky zaradená medzi druhý a tretí diel Resident Evil, takže stretne i dobre známe postavy a dokonca im môžete vziať život. V koži jedného z členov špeciálneho D-Tímu máte za úlohu upratať neporiadok, ktorý vznikol v Raccoon City po úniku vírusu. Nielenže musíte zombíkom priateľsky amputovať hlavu, ale bojujete aj proti vojenským zložkám či civilom, ktorí by mohli vyniesť na svetlo sveta všetko, čo sa v Raccoon City stalo. A to sa nerobí, pretože čo sa v Raccoon City stalo, tam aj ostáva. Rozkošne nemŕtve Las Vegas.

Na výber pred každou misiou máte hneď niekoľko postáv, pričom ich odlišnosť je málo postrehnuteľná, respektíve ich špeciálne schopnosti budete využívať v minimálnej miere leda tak v kooperatívnom multiplayeri. Počas hrania získavate skúsenosti, ktoré už tradične slúžia ako platidlo pri zakupovaní nových schopností alebo ich vylepšovaní. RPG prvky vás neprinútia plakať dojatím, ale aspoň niečo.

Hrateľnosť sa zmenila zo survival hororu na úplne obyčajnú koridorovú strieľačku z pohľadu tretej osoby. Pri stretoch so živými nepriateľmi, vojakmi, je Operation Raccoon City iba hlúpa, nudná a nezáživná strieľačka, akých nájdete milión. Zábava to začína byť až v momente, keď sa na vás začne valiť nemŕtva enkláva.

Stačí si spomenúť na momentky pri hraní Left 4 Dead a viete, koľká bije. Hoci je kooperácia – hlavne pri hraní klasického offline singleplayeru – zúfalá a v podstate nepotrebná, je mordovanie zombíkov ohromujúce a atmosferické. V týchto momentoch si začnete všímať aj prostredie, ktoré paradoxne vplyvom nemŕtvych razom ožije.

Významne iritujúcim faktorom sú vaši traja kamaráti. Putujúc po vašom boku vám príliš nepomôžu a musíte sa o nich neustále starať (oživovať ich) a samozrejme máte na krku likvidáciu väčšiny nepriateľov, pretože presnosť a efektívnosť v ich osobnom slovníku nenájdete. Počínanie kremíkových spolubojovníkov je smiešne, nelogické a tým pádom vás len zbytočne vytrhávajú z tých niekoľkých zábavných momentov.

Info Resident Evil: Operation Raccoon City akčná hra z pohľadu tretej osoby zameraná na kooperatívny multiplayer Výrobca: Stant Six Games Vydavateľ: Capcom Distribútor: Cenega Dátum vydania: 23. marec 2012 (X360, PS3), 18. máj 2012 (PC)

Razom sa pri sledovaní hlúpeho správania sa vytratí radosť z taktického postrelenia nepriateľského vojaka, ktorého krvácajúca rana privolá väčšinu nemŕtvych a vy už len sledujete súboj na život a na smrť z diaľky. Podobných zaujímavých momentov nájdete viacero, takže ak napríklad vášho kamaráta nakazí zombie, musí si čo najskôr pichnúť uzdravovacie sérum, inak sa premení a začne útočiť na vás.

Isteže, Operation Raccoon City sa orientuje primárne na kooperatívny multiplayer, takže naše vyplakávanie akoby nepadalo na úrodnú pôdu, no nevydarilo sa ani toto. Atmosféra pri online prechádzaní jednotlivými úrovňami je biedna, hoci sa aspoň inteligencia vašich parťákov samozrejme zlepšila, nemá to nič spoločné s Resident Evilom, ale tuctovou akciou.

Pripájanie sa do hry je nesmierne chaotické a nedokážete ho ovplyvniť, takže sa po vyhľadaní voľnej hry len niekam dostanete a musíte hrať bez voľby čo i len mapy. Klasické multiplayerové módy ako Team Deathmatch či Biohazard, v ktorom zbierate vzorky vírusov (CTF), rozoberať nebudeme. Najzábavnejšie je Survivors, ktoré poznáme ako Horde. Hráči sa bránia nepriateľským vlnám čo najdlhšie a zábava tkvie práve v kooperácii. Samozrejme, má to niečo do seba, avšak stále je to neuveriteľne málo.

Samotný boj je riešený pomerne nešťastne. Zbrane nedostatočne prezentujú svoju silu a je vám v podstate jedno, ktorou zbraňou strieľate. Bez efektu, bez potrebného kopancu späť. Navyše sú zásahové zóny prevedené mizerne, takže spoliehať sa na headshoty jednou (prvou) ranou sa nevypláca, nepriatelia vykúkajú spoza prekážok často podivne skokovými animáciami a celé je to len jeden nepodarený zmetok, z ktorého máte dojem, že strieľate po kartónových terčoch.

Zbieranie zásobníkov do zbraní neexistuje, automaticky vezmete novú zbraň, ktorá má zázrakom muníciu na maxime. Potešilo nás aspoň tradičné liečenie lekárničkami (teda zelenými flaštičkami alebo rastlinkami), pretože zdravie sa nám neobnovuje ako v iných hrách. Po zásahu môžete krvácať, čo taktiež na zábave nepridá, leda tak nemŕtvym, ktorí už cítia svoju korisť.

Plusy / Mínusy + kooperácia živých hráčov

zopár atmosférou nasiaknutých úrovní

audio - väčšinou nevýrazná kampaň

chaotický MP

nezábavná akcia

malé odlišnosti medzi postavami

Graficky hra nenadchne, hlavne spočiatku boli naše oči doslova bité, neskôr sa to zlepšilo, no chýbalo nám viac efektných lokácií, ktoré by nás potešili detailnejšími textúrami a efektmi. Nič také sa nestalo. Pozitívne hodnotíme ozvučenie, držiace si nadštandardné kvality: od dabingu po motivujúcu hudbu.

Je to málo. Sakramentsky málo na tak známu značku akou Resident Evil rozhodne je. Kratučká kampaň, ktorú dokončíte do piatich hodín, je vo svojej biedne zúfalej podobe len chabým pokusom ako fanúšika zombie universa potešiť. Kooperatívny multiplayer je fajn. Ak by bol ako doplnok. Omnoho zábavnejšie nám prišlo Revelations pre Nintendo 3DS, ktoré prinieslo do hrania kus poctivej zombie atmosféry.

Operation Raccoon City je len ďalšou akčnou hrou. Zbytočnou akčnou hrou, ktorá vás pobaví, ak ju dostanete ako dar, no dlho sa jej venovať nebudete a po pár mesiacoch na ňu zabudnete. Nevýrazný diel nehodný svojho mena.

HODNOTENIE: 5 / 10