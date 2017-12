Fico chce stopnúť internet do odhľahlých obcí

Ako chce Smer financovať zavedenia internetu na vidiek, keď eurofondy presunie, nie je jasné.

9. máj 2012

BRATISLAVA. Asi 306-tisíc obyvateľov Slovenska, ktorí bývajú v 729 obciach, nemá prístup k rýchlemu širokopásmovému internetu. Na web nemôžu ísť alebo surfujú rýchlosťou, ktorá je už pre dnešné stránky pomalá.

Zmeniť sa to malo do dvoch rokov, na internetizáciu odľahlých miest a obcí malo ísť 113 miliónov eur z eurofondov.

Ficova vláda však chce väčšinu peňazí z tohto programu presunúť na podporu zamestnávania mladých.

Veľkí operátori do malých obcí nejdú, lebo sa im nevyplatia investície do vedenia. Vyriešiť to mali eurofondy.

Arpád Petrík, starosta Malých Trakian, kde žije 1200 ľudí, by rozšírenie internetu z eurofondov privítal: „Máme ho len od jedného podnikateľa, čiže žiadna konkurencia.“

Brusel asi zmenu nestopne

Peniaze z operačného programu Informatizácia spoločnosti, pod ktorý patrí aj rozširovanie internetu na vidieku, chcel presúvať už exminister Ján Figeľ (KDH). Využiť ich chcel na výstavbu diaľnic, čo však Brusel stopol.

Figeľ však predpokladá, že Ficovej vláde dá Brusel zelenú. Vysvetlil to tým, že kým presun peňazí na diaľnice bol jeho vlastnou iniciatívou, presun financií na zamestnávanie mladých má už podporu Bruselu.

Aj keď sa Slovensko zaviazalo, že do roku 2020 budú mať takmer všetci obyvatelia prístup k rýchlemu internetu, Ryan Heath, hovorca eurokomisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej, pre SME tvrdí, že uprednostnenie podpory zamestnávania mladých pred rozširovaním internetu nemusí byť problém.

„Internet je však tiež sociálnou voľbou a dobrou investíciou do budúcnosti, uľahčuje život a podnikanie,“ odkázal do Bratislavy.

Ďalšie zdroje sú otázne

„Je to veľká škoda,“ vraví Branislav Máčaj, bývalý riaditeľ vládnej agentúry, ktorá mala projekt robiť.

Keby aj ostalo na internetizáciu obcí desať miliónov eur, podľa neho to bude ledva stačiť na zaplatenie projektov.

Ako chce vláda internetizáciu obcí financovať, zatiaľ nie je jasné. V rozpočte na takýto projekt peniaze nie sú.

O tom, aké eurofondy budú po roku 2015, sa nerozhodlo. Figeľ hovorí, že informatizácia by sa mala podporovať aj neskôr. Jeho slová potvrdil aj Heath.