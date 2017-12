Výrobcovia mobilov chcú strihať káble nabíjačiek

Jasný pohľad do budúcnosti majú členovia nového konzorcia Alliance for Wireless Power. Pracujú na štandarde, ktorý by výrobcom mobilov sprístupnil jednotnú technológiu pre bezdrôtové nabíjanie.

10. máj 2012 o 8:45 Milan Gigel

Písmo: A - | A + 39 0 Cieľom je dosiahnuť ratifikovaný štandard, ktorý z našich domácností vytlačí pri vyšších triedach mobilov tradičné nabíjačky. Počíta sa s indukčnou podložkou, ktorá by bola schopná v jedinom momente nabíjať mobily viacerých členov domácnosti bez ohľadu na to, kto ich vyrobil. Podobné zariadenia na trhu už sú, používatelia však musia pre ich použitie svoje mobily, tablety a ostatné zariadenia upravovať doplnkovými puzdrami či krytmi. Iniciátormi pre vznik aliancie sú firmy Samsung a Qualcomm, ktoré spolupracovali na podobnom systéme pre nový Samsung Galaxy S3. Počíta sa nielen s mobilmi ale aj so smartfónmi, bezdrôtovým bluetooth príslušenstvom a do budúcnosti aj s väčšími mobilnými zariadeniami. Informovala o tom agentúra Reuters