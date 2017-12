Facebook sa ohodnotil na sto miliárd

Ak sa cena akcií na burze priblíži k hornej hranici pásma, prevádzkovateľ sociálnej siete môže získať v primárnej emisii akcií 12 miliárd dolárov.

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Americká spoločnosť Facebook, ktorá prevádzkuje najväčšiu internetovú sociálnu sieť na svete, určila cenu akcií v primárnej emisii v pásme 28 až 35 dolárov. Obchodovať s jej akciami na burze sa začne 18. mája.

Ak by sa cena akcií v emisii priblížila k hornej hranici pásma, získala by od investorov takmer 12 miliárd dolárov. Celková hodnota spoločnosti by sa tak podľa agentúry Reuters pohybovala v rozmedzí 77 až 96 miliárd dolárov.

V prípade stanovenia najnižšej ceny za akciu by sa niekoľko investorov mohlo dostať do straty, zisk by nasledoval až po náraste hodnoty akcií na 32 dolárov.

Môže prekonať aj Google

Primárna emisia Facebooku by bola najväčšou v histórii internetových spoločností. Facebook by sa stal najhodnotnejšou americkou internetovou firmou.

Prekonal by aj internetový gigant Google, ktorý v roku 2004 získal predajom akcií dve miliardy dolárov a bol ohodnotený na 23 miliárd dolárov.

Vlani si dobre viedla aj spoločnosť Groupon, ktorá získala z primárnej emisie 700 miliónov dolárov.

Predajom zarobia miliardy

Spoluzakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg chce predať 30,2 milióna akcií. Ak by sa cena udržala v hornej hranici, bol by jeho zisk na úrovni miliardy dolárov.

Aj keď veľká časť zo zisku pôjde na dane, bude Zuckerberg jedným z päťdesiatich najbohatších ľudí sveta. Jeho pozíciu už potvrdil Forbes a Bloomberg ho zaradil dokonca na 36. miesto.

Na akciách plánuje zarobiť aj dvojica investorov Accel Partners a Goldman Sachs. Predaj, ktorým by mali získať skoro dve miliardy dolárov, zhodne odmietli komentovať.

Accel Partners bol jedným z prvých investorov. V roku 2005 investoval do Facebooku 12,7 milióna dolárov, úspešný predaj akcií mu vynesie 1,3 miliardy.

Podľa niektorých analytikov nie je dobrý taký veľký záujem o predaj akcií. Môže totiž svedčiť o ich vysoko nasadenej hodnote s veľmi malým očakávaním ďalšieho rastu.

Niektoré spoločnosti ako SharesPost veria v ďalší rast. Odhadujú, že cena akcií môže dosiahnuť až hranicu 44 dolárov.