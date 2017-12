Počiatek by súhlasil s príchodom štvrtého mobilného operátora

S príchodom štvrtého mobilného operátora na slovenský trh by nový minister dopravy Ján Počiatek (Smer) súhlasil.

6. máj 2012 o 10:18 SITA, TASR

Podľa ministra dopravy Jána Počiatka je najviac otáznikov nad pripravovaným úsekom diaľnice D1 Turany - Hubová.

BRATISLAVA.

"Ja by som bol za, čím viac konkurencie, tým lepšie," uviedol Počiatek v rozhovore pre TASR.

Podmienky pre vstup štvrtého mobilného operátora v súčasnosti na Slovensku sú.

"Reálne sú k dispozícii frekvencie a podmienky ich budúceho prideľovania sú nastavené tak, aby na Slovensko mohol prísť štvrtý mobilný operátor," priblížil pre TASR hovorca Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Roman Vavro.

TÚ eviduje aj predbežný záujem zo strany nových subjektov o vstup na slovenský trh. Všetko teraz záleží od toho, kedy TÚ vyhlási verejnú súťaž.

"Úrad nezmenil názor a naďalej si myslí, že najefektívnejší spôsob na prideľovanie frekvencií je elektronická aukcia, na ktorú však treba novelizovať zákon o elektronických komunikáciách," dodal Vavro.

Nechce zasahovať do začatých diaľničných tendrov

Počiatka neplánuje nijako zasahovať do žiadnych už začatých diaľničných tendrov a počká na ich výsledky. Chce postupovať podľa očakávaného zaktualizovaného harmonogramu výstavby diaľnic.

Minister dopravy dúfa, že súťaž na výstavbu úseku D1 s tunelom Višňové sa nebude v budúcnosti žiadnym zásadným spôsobom komplikovať, aby sa mohlo čo najskôr začať stavať.

"Keď budeme mať hotový zaktualizovaný plán výstavby, z toho jasne vyplynie, ktoré úseky sú najhorúcejší kandidáti ešte na toto programovacie obdobie a ktoré z nich už budú musieť byť financované z budúceho," povedal Počiatek v rozhovore pre agentúru SITA. Pripomenul, že nie je možné financovať jeden projekt z dvoch rôznych programovacích období.

Najviac otáznikov podľa ministra visí nad pripravovaným úsekom diaľnice D1 Turany - Hubová. Nie sú totiž stále celkom vyriešené vplyvy tejto stavby na chránené územia prírody a očakáva sa rozhodnutie Európskej komisie.

"Je to podľa môjho názoru v tomto momente najkritickejší úsek z pohľadu budúcnosti. Veľa vecí ovplyvní to, ako dopadne doplňujúce posudzovanie vplyvov na životné prostredie v polovici tohto roku," uviedol Počiatek.

Pokiaľ ide o stanovisko Európskej komisie k spomínanému úseku diaľnice, minister je optimista. Ministerstvo podľa neho urobí všetko preto, aby rozhodnutie bolo pozitívne.

"Ale je to veľký otáznik. Treba uznať, že táto agenda bola dlhodobo zanedbaná a teraz sa dostala až do tohto štádia. Pokiaľ nebude stanovisko pozitívne, komplikácie budú oveľa väčšie ako očakávaná aktualizácia súčasného plánu výstavby diaľnic," upozornil Počiatek.

Bude podľa neho potrebné zapracovať do neho všetky najnovšie poznatky.

Minister predpokladá, že v príprave úseku Turany - Hubová môže byť radikálna zmena. Tento úsek označil za prioritu, o čom svedčí, že už začal fungovať koordinačný tím medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a ministerstvom.

"Ten pracuje na tom, aby enviro posúdenie bolo vo finále priaznivé. Navrhnuté kompenzačné opatrenia, ktoré bude potrebné zrealizovať, a je samozrejmé, že nejaké budú musieť byť, môžu ovplyvniť dĺžku výstavby tohto úseku. Je otázka, z ktorého programovacieho obdobia bude primárne aj jeho financovanie," dodal Počiatek.

Pre financovanie výstavby časti diaľnice Turany - Hubová z eurofondov ešte v tomto programovacom období sa uvažuje nad jej rozdelením na dva úseky.

Minister dopravy to považuje tiež za najlogickejšiu verziu, podmienkou toho však je, aby environmentálne posudzovanie vplyvov stavby dopadlo úspešne.

V takom prípade by mohol byť ľahší úsek Turany - Kraľovany financovaný už v terajšom období čerpania eurofondov a technicky náročnejší úsek s tunelmi Kraľovany - Hubová až v tom ďalšom.

Plán výstavby diaľnic môže byť podľa ministra upravený ešte v máji

Program prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 až 2014 bude prehodnotený. Počiatek to zdôvodňuje tým, že na ministerstve nemôžu pracovať s neaktuálnou verziou, keďže väčšina doteraz plánovaných termínov už nie je aktuálna.

Novú podobu diaľničnej výstavby by chcel rezort mať hotovú ešte v tomto mesiaci.

"Vzhľadom na to, že je tam pomerne veľa úsekov v rôznom štádiu prípravy, ktorá sa neustále mení, treba plán zaktualizovať. Myslím si, že to nie je definitívna aktualizácia, plán sa bude musieť aktualizovať priebežne. Potrebujeme teraz zistiť východiskový stav a dostať sa k reálnemu, jednoznačnému," povedal Počiatek v rozhovore pre agentúru SITA.

Na základe toho potom podľa neho bude možné odhadovať aj termíny a prispôsobiť tiež stratégiu a priority jednotlivých úsekov, ako aj vyhodnotiť formy ich financovania. Za otázne označil odhadnutie reality v najbližších mesiacoch.

Aktualizáciu plánu výstavby diaľnic chce minister urýchliť.

"Bol by som najradšej, keby som mal odborné stanovisko všetkých zúčastnených strán a mne podriadených organizácií už teraz na stole. No ale nemám ho. Výkonnosť ministerstva je na takej úrovni, na akej je, a výstupy z neho dostávam v takom čase, ako dostávam," posťažoval sa Počiatek na chod svojho ministerstva. Činnosť ministerstva chce preto zdynamizovať, aby bolo čo najrýchlejšie.

"Zatiaľ robíme s tým, čo máme k dispozícii," dodal.

Počiatek: Vlaková a autobusová preprava bude optimalizovaná

Počiatek považuje za potrebné dosiahnuť optimalizáciu medzi štátom dotovanou osobnou železničnou dopravou a krajskými samosprávami podporovanou autobusovou dopravou.

Podľa neho je nevyhnutné rozhodnúť, ktorý druh verejnej prepravy a na akých trasách bude mať prioritu. Z toho potom vyplynie plán optimalizácie dopravy.

"Treba vychádzať z analýzy prúdov dopravy, to je najobjektívnejší základ, ako by to malo fungovať," povedal Počiatek v rozhovore pre agentúru SITA.

Analýzou regionálnej železničnej prepravy cestujúcich a prímestskej autobusovej dopravy sa zaoberal Výskumný ústav dopravný, a.s. v Žiline.

Na základe štúdie má rezort dopravy v spolupráci s krajmi rozhodnúť o optimalizácii oboch druhov dopravy s cieľom ušetriť verejné financie. Samosprávne kraje neboli tomu v minulosti veľmi naklonené. Minister dopravy očakáva, že postoj krajov bude teraz iný, aj vzhľadom na zloženie ich samospráv a novej vlády.

"Historicky sa bránili, ale veľa vecí sa v minulosti skomplikovalo, pretože nebola dostatočne efektívna komunikácia medzi ministerstvom a podriadenými organizáciami, ani medzi podriadenými organizáciami a samosprávami," uviedol Počiatek o postoji krajov k optimalizácii autobusovej a železničnej dopravy.

"Dnes máme unikátnu šancu pohnúť minimálne rýchlosť a efektívnosť komunikácie, pretože vieme, akým spôsobom sú personálne obsadené práve vyššie územné celky, ktoré majú do toho čo povedať. Sme pripravení nájsť konsenzus medzi nami a nimi efektívnejšie ako v minulosti," dodal Počiatek.

Toto chce rezort podľa neho určite využiť a za ďalšiu výhodu v tomto prípade považuje jednofarebnosť terajšej vlády.