Európa poletí k Jupiteru

Veľkou európskou vesmírnou misiou bude sonda JUICE k mesiacom Jupitera.

4. máj 2012 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Bude stáť viac ako miliardu eur a odštartuje najskôr v roku 2022. Misia JUICE k mesiacom Jupitera však bude patriť medzi najambicióznejšie misie Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Dala jej prednosť pred projektmi, ktoré mali skúmať gravitačné vlny a röntgenové žiarenie.

Let kozmickej sondy je prvou misiou z novej triedy veľkých európskych projektov. Let k najväčšej planéte slnečnej sústavy však preskúma mesiace Európa, Ganymede a Kallisto. Jedenásťročná misia sa pozrie na magnetosféru obra, no hľadať bude najmä stopy po oceánoch pod povrchom mesiacov. Tie by mohli dokonca udržiavať podmienky vhodné na život.

„JUICE nám prinesie lepší pohľad na to, ako plynné obry a svety krúžiace okolo nich vznikajú. Ale aj na ich potenciál pre život,“ povedal pre magazín Science Alvaro Giménez Canete, riaditeľ pre vedu a robotické operácie v ESA.

Vedci plánujú, že sonda preletí okolo mesiaca Európa dva razy a potom v roku 2032 zaparkuje na obežnej dráhe Ganymeda.