Urýchľovač našiel novú časticu

Európsky urýchľovač narazil na nový baryón, prestížny magazín publikoval scenzurovanú štúdiu o superchrípke a šimpanzy sú vlastne takmer rovnaké, ako ľudia. Týždeň vo vede.

3. máj 2012 o 15:50 Tomáš Prokopčák

Roľníci v Európe

Genetici potvrdili predchádzajúce tvrdenia archeológov, že neolitická revolúcia v Európe neprebehla samostatne. Poľnohospodárstvo a chov dobytka priniesli medzi miestnych lovcov a zberačov imigranti z Anatólie. +Čítajte viac na BBC

Susedia

Okolo Mliečnej cesty krúžia rozsiahle skupiny satelitných galaxií i zhluky hviezd. A nachádzajú sa v takých pozíciách, že to podkopáva predchádzajúce hypotézy o existencii tmavej hmoty, ktorá obklopuje našu galaxiu. +Čítajte viac na National Geographic

Včelí rebeli

Včelstvá si predstavujeme ako spoločenstvá, kde je jedinec vždy podriadený celku - kráľovná sa rozmnožuje a robotnice pracujú. Ak však úľ kráľovná s rojom opustí, staré robotnice, ktoré v úli zostanú, začnú klásť vlastné vajíčka. +Čítajte viac na BBC

Nová častica

Veľký hadrónový urýchľovač častíc narazil na novú časticu. Patrí medzi baryóny - ktoré sú zložené z troch kvarkov. Volá sa extravagantne, Xi(b)*. +Čítajte viac na Scientific American

Je vonku

Magazín Nature napokon publikoval kontroverzný výskum o chrípke typu H5N1, ktorá sa šíri vzduchom ako bežná chrípka, no môže byť nebezpečná ako vtáčia. Text sprístupnili aj širokej verejnosti. +Čítajte viac na Nature

Iní ľudia

Podobajú sa nám tak veľmi, že v skutočnosti by sme sa my mali nazývať tretím druhom šimpanza. Naši najbližší zvierací príbuzní vedú vojny, podvádzajú, sú hluční aj škodoradostní. My sme sa vybrali za ich ošetrovateľmi. +Čítajte viac na SME

Inteligentné rastliny?

Rastliny vraj príliš podceňujeme. A kto vie, možno majú aj čosi, čo sa dá nazvať istou formou vedomia, myslí si biológ František Baluška. Porozprával nám o tom v rozhovore. +Čítajte viac na SME

Viera a analytické myslenie

Viera má zrejme veľmi blízko k intuícii. Výskumy ukázali, že v prípadoch, keď museli pokusní jedinci používať analytické myslenie, viedlo to k oslabeniu ich viery - aj v Boha. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.