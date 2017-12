Rošambo v Street Fighter X Tekken

Bojovky znovu ožívajú. Znovu si môžeme dávať do držky ako kedysi, keď sme sa tlačili s kamarátmi pri jednej klávesnici nad starým Mortal Kombatom.

3. máj 2012 o 9:02 Ján Kordoš

Lenže doba pokročila a žáner bojových hier v arénach sa stali takmer výhradne doménou konzolových systémov. Raz za čas síce aj motyka vystrelí, avšak pravidlo to nie je. Značky ako Tekken, Soul Calibur, Street Fighter, Mortal Kombat, Dead or Alive či Virtua Fighter tak zostávajú na obrazovkách televízorov.

V poslednom čase sa stále častejšie objavujú crossovery, v ktorých si po ústach dávajú hrdinovia jednotlivých sérií. Inak tomu nie je ani teraz. Bojovka s grafickým spracovaním Street Fightera (čiže ovládaním klasické 2D, čo vítame s otvorenou náručou) si to rozdáva s legendami z Tekkenu.

A je to riadna morda. Street Fighter X Tekken ponúka tradičnú zásobu módov a nechýbajú ani editačné nástroje, pričom nad všetkým tróni multiplayer, do ktorého sa púšťajú len skutočne vytrénovaní borci schopní zauzliť si prsty, ale hlavne poctivo trénovať a trénovať a trénovať.

Vezmime to ale tak, že nie ste hardcore hráč, ktorý sa dokáže naučiť desiatky útokov a samozrejme aj pohybov, ktoré na tie vaše márne pokusy o komplikovaný atak spoľahlivo fungujú. V tom prípade máte pred sebou klasiku, kde si vyberiete bojovníka a idete na vec. Teda počkajte, postavičky si vyberáte vždy dve.

Zaujímavý systém predlžuje hranie jedného súboju, avšak medzi charaktermi musíte prepínať (tzv. tagovanie) podľa vašej stratégie. Ak totiž poklesne energia jednému na nulu, boj automaticky končí prehrou a druhý hrdina môže mať pokojne energiu na maxime. Kedy meniť postavy, ktorým sa časom aspoň čiastočne energia doplní, je dôležité a zábavné.

Tagovanie sa dá spojiť aj s rôznymi útokmi, využívate energie na aktivovanie špeciálnych pohybov a – a samozrejme tu máme 6 druhov obyčajných útokov (3x kop a 3x úder), ktoré kombináciou a plynulým reťazením vytvárajú na obrazovke šialené kombá. Chaotické trieskanie do tlačidiel gamepadu je však účinné len zo začiatku a práve vtedy pocítite náročnosť celého systému.

Takmer štyri desiatky postavičiek vám postačí na nejeden večer a zaručuje dostatočnú pestrosť a odlišnosť. Vyberať si len podľa veľkosti výstrihu neberúc ohľad na štýl boja, sa nevyplatí, ale na to prídete čoskoro.

Street Fighter X Tekken je bojovka ako má byť, len je na nej vidieť, že je určená primárne pre fanúšikov tohto žánru, ktorí už majú niečo odmakané. Nováčikovia to budú mať trochu ťažšie, no neznamená to, že by do hry nedokázali preniknúť, len ich to bude stáť dosť potu a driny.

Plusy / Mínusy + spojenie dvoch známych bojoviek tagovanie príjemná a rýchla grafika - samotný žáner bojoviek bez noviniek platené DLC už v hre

Návrat k automatovej hrateľnosti pri príjemnom spracovaní kazí možno len príliš okaté pchanie DLC (stiahnuteľný obsah) za každú cenu pod nos hráča, pričom je vidieť, že mnoho toho bolo už v hre a my si tieto novinky len odomkneme.

Potom má aj svojim spôsobom nádherné komixové spracovanie trpkú príchuť. V každej z 11 arén ale môžete z protivníka vymlátiť dušu tak ako kedysi. Je to zábava, avšak náročnejšia, vyžadujúca dlhodobejší prístup. Ak ale hru spustíte na nejakej party, určite chybu nespravíte, všetko ide tak ako má. Kvalitu hre uprieť nemôžeme, no stále máme pocit, že tento herný žáner prešľapuje na mieste.

HODNOTENIE: 7,5 / 10