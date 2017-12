Čína posilnila svoje GPS

Dve nové družice vypustila Čína na obežnú dráhu pre podporu svojho navigačného systému Beidou. Koncom minulého roka sprevádzkovala s 13 družicami systém pokrývajúci celú krajinu, teraz pracuje na zvyšovaní presnosti a rozširovaní pre celosvetové pokrytie.

2. máj 2012 o 7:40 Milan Gigel

To by mala dosiahnuť s 35 družicami na obežnej dráhe, ktoré tam chce odoslať do roku 2020. Navigačný systém Beidou, ktorý je známy aj pod označením Compass má slúžiť pre civilné i armádne účely.

Okrem amerického GPS má svoj navigačný systém Glonass aj Rusko, Európa pracuje na svojom systéme Galileo.

Rusko má na obežnej dráhe 31 družíc z ktorých je 24 v prevádzke. Európa má na orbite prvé dve, ďalších dvadsaťštyri plánuje vypustiť do konca roka 2015.

Informovala o tom agentúra DPA.