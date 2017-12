EÚ skúma, ako znížiť náklady na siete vysokorýchlostného internetu

Európska komisia (EK) dnes uviedla, že zisťuje názory, ako znížiť náklady na zriadenie nových sietí pre vysokorýchlostný internet v EÚ.

27. apr 2012 o 13:11 TASR

Brusel 27. apríla (TASR)

Vysokorýchlostný internet je základom všetkých odvetví hospodárstva a stane sa oporou jednotného digitálneho trhu v EÚ. Pri každom zvýšení penetrácie širokopásmového pripojenia o 10 % rastie hospodárstvo o 1 až 1,5 %, uvádza sa v správe EK.

Komisia má v úmysle skúmať najmä skutočnosť, ako znížiť náklady spojené so stavebným inžinierstvom, napríklad na výkopové práce na cestách na uloženie vlákien, čo môže tvoriť až 80 % celkových nákladov. EK je presvedčená, že týmto postupom by sa mohli o štvrtinu znížiť náklady na investície do širokopásmového pripojenia.

Príspevky sa očakávajú od všetkých zainteresovaných verejných a súkromných subjektov, napríklad telekomunikačných spoločností a podnikov poskytujúcich komunálne služby, investorov, verejných orgánov a spotrebiteľov.

Ak chceme rýchlejšie rozšíriť širokopásmové pripojenie v celej Európe, musíme znížiť stavebné náklady na budovanie širokopásmových sietí. Potrebujeme overiť praktické odporúčania o tom, ako znížiť náklady a ako uľahčiť dostupnosť, opätovné využitie a spoločné používanie tejto infraštruktúry," uviedla dnes podpredsedníčka EK zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová.

Komisárka tiež upozornila na skutočnosť, že až do 80 % celkových investícií do širokopásmového pripojenia súvisí s prácami na občianskej infraštruktúre. Náklady sú vysoké z dôvodu nedostatočnej koordinácie projektov inžinierskych stavieb, nedostatočného opätovného využitia existujúcej infraštruktúry a nedostatočnej spolupráce medzi rozličnými aktérmi, ako sú vodárenské, energetické, železničné aj telekomunikačné podniky. Rýchlejšie budovanie sietí obmedzujú tiež zdĺhavé, neprehľadné a ťažkopádne postupy súvisiace s objasňovaním práv týkajúcich sa miesta ich vedenia a získavaním všetkých potrebných povolení na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni.

Verejné konzultácie budú prebiehať do 20. júla 2012. Výsledky prispejú k zníženiu investičných nákladov a v konečnom dôsledku aj koncovej maloobchodnej ceny širokopásmového pripojenia.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl