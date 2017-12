Neseriózny masaker so Serious Sam 3: BFE

Niektoré hry nemôžete nenávidieť. Napriek tomu, že v nich strieľate ako o dušu a nepriatelia padajú po desiatkach, vy sa neskutočne bavíte a pri doslova kosení protivníkov si pískate ústredný motív z filmového Titanicu.

26. apr 2012 o 18:14 Ján Kordoš

Keď sa pred desiatimi rokmi objavil prvý Serious Sam, názorne ukázal, že aj budgetové hry dokážu zaujať a za lacný peniaz ponúkajú zábavu, ktorú často u veľkých hier nájsť nemusíte. Strieľačka z vlastného pohľadu hodila za hlavu serióznosť, taktiku a vrátila sa do čias, kedy sme ignorovali pri mierení myš. Ktorá mala dve tlačítka a kto sa nehral s guľôčkou v nej, nevie, o čom je reč.

Spomínať na časy, kedy kraľoval Doom, Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior a podobné kúsky, je silná nostalgia. Serious Sam sa do týchto časov vrátil: zavrhol akúkoľvek taktiku, hodil nám pod nohy desiatky hlúpych nepriateľov, ktorí sa snažili vás stoj čo stoj dostať, hromadu bláznivých zbraní a neotrelé prostredie.

Fungovalo to vtedy a ide to aj teraz. Serious Sam 3: BFE prináša arkádovú strieľačku z vlastného pohľadu, kde sa na čosi také ako krytie za prekážky nehrá a náplňou vašej práce sa stáva presné a rýchle mierenie spojené so streľbou. Samozrejme sa snažíte unikať pred nepriateľskou presilou, v prípade, že po vás niekto strieľa, poskakujete ako splašené zajace.

Ako môže byť toto bláznivé pobehovanie a neustála streľba zábavné? Ťažko to vysvetliť, avšak explodujúca nálož zomierajúcich protivníkov je dostatočne adrenalínová, nenechá hráča, aby si vydýchol a neustále ho ženie dopredu. Základné herné prvky sú jednoduché: choď dopredu a strieľaj. Tak idete dopredu a strieľate. A bavíte sa.

HW nároky Minimálna konfigurácia OS: Windows XP 32-bit (with service pack 2 or 3)

Windows XP 32-bit (with service pack 2 or 3) Procesor: Dual-core Intel / AMD 2.0 GHz

Dual-core Intel / AMD 2.0 GHz RAM pamäť: 1GB

1GB Grafická karta: nVidia GeForce 7800/7900/8600 séria, ATI/AMD Radeon HD 2600/3600 or 1800/X1900 séria

nVidia GeForce 7800/7900/8600 séria, ATI/AMD Radeon HD 2600/3600 or 1800/X1900 séria DirectX®: 9.0c

9.0c HDD: 4GB Odporúčaná konfigurácia: OS: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit Procesor: Quad-core Intel (i5/i7-séria) / AMD (Phenom II) 3.0 GHz

Quad-core Intel (i5/i7-séria) / AMD (Phenom II) 3.0 GHz RAM: 4GB

4GB Graf.karta: nVidia GeForce 480/580 GTX, ATI/AMD Radeon HD 5870/6970

Seriózny Sam je hrdinom tak drsným, že si zadok utiera minimálne šmirgľovým papierom a kávu si neriedi mliekom, ale leteckým benzínom. Má drsný hlas, má drsný pohľad a správa sa ako kríženec Arnolda a Sylvestra v najlepších rokoch. Úprimne, charizma Dukeho v nepodarenom Duke Nukem Forever, je oproti Samovi len slabým odvarom – akoby sa Bieber postavil vedľa Foo Fighters a zahlásil, že on hrá rock’n’roll.

Možno za to môžu bizarní nepriatelia: samovražedných atentátnikov s bombou miesto hlavy poznáme všetci, príde na kadejakú chamraď inšpirovanú egyptskou mytológiou a sem tam nejaký ten boss. A len tak mimochodom, dej sa odohráva v horúcej oblasti Egyptu, napadli nás mimozemšťania, ale to je v podstate jedno. Musíte to všetko vystrieľať, toho sa treba držať a až potom pýtať, kde to vlastne ste.

Arzenál zbraní nie je až tak nezvyčajný, hoc vo výbave vojaka z Call of Duty ho nenájdete. Zábavu si užijete už s pištolkou, no na rad príde aj experimentálny raketomet, railgun, sniperka, automat M29 a po otlaku môžete potvorkám búchať s obrovským kladivom. Nechýbajú ani rýchle zabitia v prípade, že je nepriateľ vo vašej blízkosti a vy stihnete zareagovať. Vytrhnutie obrovského oka alebo podobne zábavný kúsok vám vyvolá na tvári šialený úškrn.

Engine hry je dostatočne rýchly (o to ide predovšetkým), hoci kvalitatívne na najvyššiu ligu nestačí, kochať prostredím sa budete. Tentoraz sú mapy trochu viac koridorovejšie. Nie, že by ste zablúdili, ale taký je trend, navyše nie každý má k dispozícii engine poháňajúci Battlefield 3, všakže. Zvukovo ide o tradične arkádový štandard s huriavkom a výkrikmi okolo, ohlušujúcou streľbou a skutočne vtipnými hláškami nášho hrdinu.

Plusy / Mínusy + arkádová old-school hrateľnosť

rýchla grafika drsný hlavný hrdina šialene rýchle tempo hry - na dnešné pomery vysoká náročnosť nič pre "vojnových veteránov" z Call of Duty

Multiplayer je prítomný taktiež, takže zábava môže pokračovať na sieti. Hernú dobu si netrúfame odhadnúť, od približne tretej úrovne (z tucta) totiž náročnosť už na normálnej obtiažnosti drasticky pritvrdí a vy sa musíte obracať ako o dušu. Žiadne samouzdravovanie (to jedine na najnižšej, turistickej obtiažnosti), ale pekne tvrdá makačka s uhýbaním sa a zbieraním lekárničiek.

Serious Sam 3: BFE je pre nás skvelým titulom. Je to arkádová strieľačka, ktorá sa na nič nehrá a ukazuje skostnatelému Duke Nukem Forever, ako má vyzerať zábava. Dokonca nechýba ani počítadlo skóre po dohraní úrovne. Nenáročná (na pochopenie), ale taktiež časom dostatočne výživná akcia s poctivou obtiažnosťou, v ktorej ide predovšetkým o postreh. Taký je najnovší Serious Sam. Toto je old-school akcia.

HODNOTENIE: 7,5 / 10