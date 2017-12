Západonílsky vírus sa šíri na západ USA

Washington 19. augusta (TASR) - Rýchle šírenie sa západonílskeho vírusu prenášaného komármi vyvoláva rastúce obavy v Spojených štátoch amerických.

19. aug 2002 o 11:31 © TASR 2002

Tri roky po tom, ako sa západonílsky vírus objavil prvý raz v New Yorku, už sa rozšíril na západ do 33 štátov únie. Do víkendu si vyžiadal životy ďalších dvoch ľudí, čím sa bilancia obetí tohto ochorenia v USA zvýšila od začiatku roku na 11.

Úrady v štátoch Colorado a Wyoming informovali o prvých pravdepodobných výskytoch vírusu po úhynoch zvierat. Západonílskeho vírus sa prejavuje symptómami chrípky a môže viesť k nebezpečnej encefalitíde.

Hygienici podnikajú kroky, aby obmedzili počet prirodzených liahní komárov. Keďže proti vírusu neexistuje očkovacia látka ani nijaká liečba, vyzývajú ľudí, aby zostávali v budovách v čase aktivity hmyzu pri úsvite a súmraku a používali repelentné prostriedky.

Vírus sa tiež šíri medzi hospodárskymi zvieratami. Osobitne sa vyskytuje medzi koňmi a vtáctvom. Experti predpokladajú, že skôr ako chladné počasie ukončí tohoročnú nákazu, pri desaťpercentnej miere úmrtnosti sa týmto vírusom nakazí okolo tisícky ľudí.

Vírus sa bežne vyskytuje v krajinách Blízkeho východu, v Afrike i na juhu Európy.