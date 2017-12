Google spustil novú diskovú službu - Drive

Google spúšťa očakávanú službu pre ukladanie súborov z počítačov, tabletov a mobilov na web. 5 gigabajtov priestoru dostane zadarmo každý, za vyššiu kapacitu treba platiť.

25. apr 2012 o 10:15 Milan Gigel

Google spúšťa očakávanú službu pre ukladanie súborov z počítačov, tabletov a mobilov na web. 5 gigabajtov priestoru dostane zadarmo každý, za vyššiu kapacitu treba platiť.

Úložisko dostupné na stránke http://drive.google.com je možné prostredníctvom aplikácií synchronizovať s mobilom alebo stolovým počítačom, aby boli súbory vždy dostupné s rovnakým obsahom na oboch stranách.

Služba je zameraná na jednoduchosť použitia a dostupnosť priamo z akéhokoľvek internetového prehliadača.

Úložisko s webovými aplikáciami

Inšpirácia pochádza z projektu Google Docs, možnosti však zachádzajú podstatne hlbšie. V okne prehliadača si otvoríte nielen texty, tabuľky a prezentácie, ale Google Drive dokáže prehrávať hudbu a videá, pracovať s obrázkami či PDF dokumentami. Nechýba mu ani OCR funkcia pre rozoznávanie textov v grafike.

Prepojený s okolím

Google Drive je prepojený so sociálnou sieťou Google+, poštovou službou Gmail s novým 10-gigabajtovým úložiskom či plánovacím kalendárom. Do budúcna možno počítať so zdieľaním súborov cez e-mail či priamo cez webové rozhranie.

Google ohlasuje, že úložisko je otvorené natoľko, aby ho mohli používať pre potreby používateľa i rôzne iné internetové služby a aplikácie pre prehliadač Chrome.

Viac priestoru za poplatok

Dostupná je aj platená verzia služby s vyššími kapacitnými limitmi. Za 25-gigabajtov priestoru pýta firma 2,49 dolára mesačne, za 100 gigabajtov 4,99.