Firma chce vyťažiť asteroidy

Americká firma chce ťažiť na asteroidoch. NASA uvažuje o ich presune.

24. apr 2012 o 16:59 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Musí byť presné. Po mnohých dňoch vesmírneho letu sa však robotické plavidlo priblíži k svojmu cieľu, zapne motory, nastaví správnu dráhu a pomaličky dosadne na povrch asteroidu.

No skutočný cieľ kozmickej misie odštartuje až teraz. Na jednom z tisícok blízkozemských objektov plánuje ťažiť drahé nerastné suroviny. Napríklad platinu či paládium.

Takáto predstava v súčasnosti patrí len do sci-fi románov. Ale súkromná spoločnosť, za ktorou stoja filmový režisér a nedávny návštevník Mariánskej priekopy James Cameron, zakladatelia spoločnosti Google či staviteľ kozmických sond, tvrdí, že nastal čas, aby sa ľudia vybrali ťažiť na asteroidy.

Veľa surovín

Okolo Zeme lieta zhruba deväťtisíc známych asteroidov, ktoré nebývajú ďalej ako Slnko. Niektoré z takýchto objektov sú dostatočne veľké, aby sa ťažba vyplatila.

Fakty Ako vyťažiť asteroid Planetary Resources chce najskôr vyslať do kozmu špeciálny ďalekohľad, ktorý nájde vhodné ciele. Potom plánuje aj robotické lode, ktoré môžu na asteroidoch ťažiť.

Odhaduje sa napríklad, že ak by mal podobný asteroid približne kilometer, pri správnom zložení by dokázal pokryť desaťročnú spotrebu železa na prípravu ocele.

V prípade zlata a striebra by to bola až storočná spotreba planéty. A ak by ste chceli vzácne kovy z platinovej skupiny, takýto asteroid by vám vystačil na tisíc rokov.

To už je cieľ, pri ktorom sa do vesmírnych technológií oplatí investovať aj súkromným firmám. „Musíme konečne prestrihnúť pupočnú šnúru, ktorá nás drží pri Zemi,“ hovorí planetárny vedec John S. Lewis pre Wall Street Journal.

Už pred pätnástimi rokmi navrhoval, aby sa americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) namiesto misií k Mesiacu zameral na asteroidy.

Práve on je jedným z poradcov firmy Planetary Resources, ktorá by chcela ťažiť na asteroidoch. „Pristáť na asteroide je totiž ľahšie než na Mesiaci. Nie je tam takmer žiadna gravitácia,“ dodáva.

Premiestniť asteroid

Problémom je, že zatiaľ nemáme technológie, ktoré by tam umožnili pristáť a ťažiť. Aj NASA však priznáva, že už do roku 2025 by ľudia mohli zachytiť a premiestniť asi päťstotonový asteroid napríklad na obežnú dráhu Mesiaca.

Misia, ktorá by stála zhruba dva a pol miliardy dolárov, by umožnila teleso nielen preskúmať, ale aj vyskúšať si, či z neho vôbec dokážeme získať nerasty. Planetary Resources navyše zdôrazňuje, že drahé kovy ako platina sú na našej planéte pozostatkom po zrážkach s kozmickými telesami. Preto ich je tak málo a sú také drahé.

„My sa len chceme vybrať priamo k zdroju,“ zdôrazňuje pre Space.com spoluzakladateľ spoločnosti Eric Anderson. „Podstatne jednoduchšie sa získajú z asteroidov s vysokou koncentráciou ako zo zemskej kôry.“