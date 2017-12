Vedci vytvorili umelú DNA

Genetici stvorili syntetickú napodobeninu DNA. Prenášala genetické informácie a vyvíjala sa.

24. apr 2012 o 16:25 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to jeden zo stavebných kameňov života. Možno dokonca to, čo je životom ako takým. DNA nesie nielen genetickú informáciu buniek, no riadi aj procesy, ktoré sa v bunkách odohrávajú.

Vedcom sa teraz podarilo zostrojiť jej syntetickú napodobeninu. Prenášala informácie a bola schopná evolúcie.

DNA tvoria štyri dusíkaté bázy a kostra z fosfátov a sacharidu deoxyribózy. Medzinárodný tím pod vedením Phillippa Holligera nahradil podľa štúdie v magazíne Science sacharid. Vznikol hybrid - XNA. Vedci vytvorili aj enzýmy, ktoré pomohli prenášať genetické informácie. Zvládli ich prepisovať z DNA do XNA i naspäť.

To však genetikom nestačilo. Chceli totiž zistiť, či sa XNA dokáže vyvíjať. V laboratóriu preto vytvorili selekčný tlak, ktorému sa ich polymér napokon prispôsobil. Vedci tak ukázali, že nielen dedičnosť a šírenie informácie môžu fungovať aj pri umelo vytvorenej DNA, no v istom zmysle aj evolúcia.

Odborníci teraz tvrdia, že výskum môže viesť k novej syntetickej biológii. Ale tiež k pochopeniu podmienok, za ktorých vznikol samotný život.