YouTube je online už 7 rokov

Iba máloktorá služba sa môže pochváliť takým masívnym nárastom používateľov ako YouTube. Prvé video od jedného zo zakladateľov bolo na server nahraté práve pred siedmimi rokmi.

24. apr 2012 o 10:00 Milan Gigel

Volá sa Me at the Zoo a má za sebou 7,5 milióna videní. Najväčšie hity sa sledovanosťou priblížili k pol miliarde spustení.

V súčasnosti má YouTube mesačne viac ako 800 miliónov návštevníkov, ktorí si denne pozrú viac ako 4 miliardy videí.

Každú minútu na serveroch pribudne 60 hodín videozáznamov. Informoval o tom server Yahoo News.