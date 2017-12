Google nafotí viac slovenských miest, ako plánoval

Internetový gigant rozšíril svoje plány pri snímkovaní Slovenska pre panoramatickú službu StreetView. Pôvodný zoznam dvadsiatky miest sa výrazne rozrástol na dvojnásobok.

24. apr 2012 o 8:25 Milan Gigel, Milan Gigel, (sita)

S novým rozpisom má Slovensko vzhľadom na malú rozlohu vyhliadky na podrobné pokrytie dôležitých lokalít. Kedy budú fotografické podklady spracované pre používateľov služby nie je známe.

Google na svojom webe píše, že po snímkovaní nasleduje najmenej niekoľkomesačné spracovanie fotografií, ktoré predchádza ich zobrazeniu online. Dostupné obrázky zo StreetView sú staré niekoľko mesiacov až rokov.

Snímkovanie súčasne prebieha aj v susednej Českej Republike.

Kompletný zoznam môžete sledovať priamo na projektovom webe, aktuálny prehľad vyzerá nasledovne:

Záujem miest nechýba

O panoramatické snímanie ulíc majú záujem ďalšie slovenské samosprávy. Spoločnosť Google sa preto rozhodla rozšíriť počet miest, ktoré navštívia špeciálne Street View autá. Na zoznam pribudnú menšie mestá či mestečká s historickým a kultúrnym významom, alebo ich dôležité časti.

Pokiaľ to počasie a dopravná situácia dovolia, na mape Street View by sa okrem iných mohli objaviť aj panoramatické fotografie historických miest ako Banská Štiavnica, Kremnica či Levoča, kúpeľné mesto Piešťany alebo turisticky príťažlivá rezort s kultúrnou hodnotou ako Vysoké Tatry, Dolný Kubín a Ružomberok. Street View autá začali so zberom panoramatických fotografií slovenských miest pre projekt 11. apríla.