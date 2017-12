Suchá Afrika má pod zemou veľa vody

Afrika ukrýva rozsiahle zásoby podzemnej vody. Otázne je, ako ju správne vyťažiť.

20. apr 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák, Tomáš Prokopčák, Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Je to jeden z najväčších problémov sveta. Aj keď Organizácia Spojených národov (OSN) tvrdí, že jej miléniový cieľ o prístupe k čistej pitnej vode sa jej splniť podarilo predčasne, v skutočnosti kvalitná voda chýba takmer osemsto miliónom ľudí.

Množstvo z nich žije v Afrike. Nová analýza však ukazuje, že vyprahnutý kontinent by nemusel mať až také veľké problémy. Vedci zistili, že sa pod zemou vo viacerých častiach Afriky ukrývajú obrovské zásoby vody. Nachádza sa jej tam zhruba stokrát viac, než na povrchu kontinentu.

Veľa vody

Spomedzi problémov, ktoré trápia africké krajiny, patrí prístup k pitnej vode medzi najvýraznejšie. „Možno by som to dal aj na prvú priečku,“ hovorí SME Marián Čaučík z mimovládnej organizácie eRKo, ktorá má projekty v Keni a v Južnom Sudáne.

„S vodou totiž súvisia aj ďalšie veci. Mnoho ľudí ochorie, lebo k nej nemá prístup, o vodu sa bojuje, nehovoriac o tom, že bez nej sa ťažko niečo vypestuje a ľudia hladujú.“

Vedci však zistili, že voda sa nachádza napríklad pod vyprahnutou Saharou. Toto nehostinné, suché miesto má totiž rozsiahle zásoby pod zemou. Takéto zásobníky vznikli pred tisíckami rokov, ešte v čase, keď Sahara nebola púšťou.

Ukázala to štúdia magazíne Environmental Research Letters, v ktorej preskúmali a porovnali africké národné hydrologické mapy i takmer tri stovky štúdií, ktoré sa venovali vode na kontinente.

„V severnej Afrike je veľké množstvo vody,“ hovorí pre BBC Helen Bonsorová z Britského geologického prieskumu. „Ukrytá je v líbyjských, čadských či alžírskych panvách a jej množstvo je také, ako keby ste v tých oblastiach mali nad sebou sedemdesiatpäť metrov vody. To je veľa.“

Zásoby podzemnej vody sa nachádzajú aj v západnej Afrike, Konžskej demokratickej republike, Angole, Zambii, Namíbii či v Botswane. Problémom však je, ako sa k tejto vode dostať. A ako ju rozumne využívať tak, aby jej zásoby miestni obyvatelia či spoločnosti rýchlo nevyčerpali.

Skromná ťažba

Odborníci upozorňujú, že krajiny by nemali siahnuť po veľkých vrtoch. Skôr nabádať obyvateľov, aby budovali menšie vodné pumpy či vrty, ktoré naraz nedokážu vypumpovať veľa vody. To by mohlo zásoby vody udržať.

„Pri opatrnom prieskume a výstavbe bude v Afrike dosť vody na pitie a miestne zavlažovanie,“ dodáva Bonsorová. Otázne však je, či sa krajiny uspokoja so skromnou ťažbou. Obzvlášť, ak sa voda stane strategickou surovinou, ktorá môže na kontinente s rastúcim počtom smädných obyvateľov vyvolávať konflikty.

„Ak je nedostatok vody, ľudia sa za vodou presunú hocikam,“ zdôrazňuje pre agentúru Bloomberg John Kufuor, bývalý prezident Ghany a šéf spoločnej organizácie Svetovej banky a OSN, ktorá sa pokúša zlepšiť podmienky v chudobných krajinách. „Ľudia vedú aj vojny, len aby sa dostali k vode.“

Na budúce problémy v takýchto oblastiach upozorňuje aj minuloročná správa amerických tajných služieb. Kritické oblasti sú najmä niektoré časti Afriky či južnej Ázie. V nich sa môže stať prístup k vode strategickou výhodou i argumentom v medzinárodných rokovaniach.