Ochráňte si vo Firefoxe svoje súkromie

Pri surfovaní klopete nielen na dvere prevádzkovateľa webu, ale aj na mnohé ďalšie. Doplnok pre Firefox vám pomôže získať kontrolu nad vašim súkromím.

19. apr 2012 o 10:05 Milan Gigel

Vždy keď navštívite niektorú z vašich obľúbených stránok, spolu s ňou sa načíta aj obsah z iných webov. Vaše kroky sledujú inzertné servery, audítorské služby, sociálne siete a iné cudzie prvky využívané prevádzkovateľmi stránok.

Pri každom kroku za sebou zanechávate digitálnu stopu, ktorá môže mnoho prezradiť o vašich návykoch. Servery si vás značia identifikátormi a ak používate niektorú zo služieb aktívne, vaše kroky sa stávajú súčasťou zaznamenanej histórie.

Stiahnite si strážcu súkromia

Doplnok RequestPolicy je riešením pre každého. Pri otvorení každej stránky zablokuje prvky, ktoré pochádzajú z iných serverov. Vďaka tomu sa web načíta rýchlejšie a vaše súkromie zostáva neohrozené. Inštalačný balíček nájdete na adrese https://www.requestpolicy.com/ a stane sa aktívny v momente jeho nahratia do počítača.

Červená vlajočka, ktorá sa objaví v stavovom riadku prehliadača bude z času na čas vyžadovať vašu pozornosť. Pre jednotlivé weby ňou dokážete načítať obsah, ktorý je umiestnený na iných serveroch rovnakého prevádzkovateľa. Často ide o statický obsah, akým sú obrázky či pravidlá pre formátovanie dokumentov.

Ako na to?

Ak vám po prvý krát odmietne poslušnosť niektorá zo stránok, kliknite na ikonu červenej vlajočky. V zozname sa zobrazí prehľad zablokovaných webov. Vyhľadajte medzi nimi ten, čo má blízko k webu prevádzkovateľa a stránka sa opätovne načíta.

Pri každom kliknutí na vlajočku zistíte, čo modul zablokoval. V prípade SME.sk to bude inzertný systém bbmedia.cz, auditorská služba gemius.pl, štatistický modul google-analytics.com, systém predplatného pianomedia.sk, služba tynt.com ktorá ku kopírovaniu do schránky priloží dovetok odkiaľ fragment pochádza a facebook.com, ktorého widgety sú vložené v článkoch. Ak nemáte predplatné Piana, ani si nevšimnete rozdiel.

Napríklad pri serveri MojDom.sk budete musieť povoliť funkciou "Allow requests from" objekty zo servera zoznamstatic.sk, aby sa načítali obrázky a formátovania. V zakázanom zozname však zostane až 8 serverov, ktoré na prehliadanie článkov vôbec nepotrebujete. Podobné je to aj pri iných weboch.

RequestPolicy si pamätá, pre ktorú stránku ktoré externé weby povolíte. Po pár kliknutiach na vlajočku sa vaše surfovanie dostane do normálu. Bez špehovania.

Špehujú mnohí

Prevádzkovatelia webov majú viaceré motivácie, ktoré ich vedú k omedzeniu súkromia používateľov. Tlačidlami zakomponovanými do článkov dúfajú v bezplatnú reklamu zo strany čitateľov v sociálnych sieťach, audítorskými službami chcú zistiť kto je ich čitateľom, riadia prístup prostredníctvom predplatného a z inzertných serverov sa im sypú peniažky.