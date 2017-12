Sú najväčšie dinosaurie vajcia iba skaly?

Čečenskí a ruskí vedci sa hádajú o údajnom objave dinosaurích pozostatkov.

18. apr 2012 o 14:59 Tomáš Prokopčák

GROZNYJ, BRATISLAVA. Mohol to byť veľký medzinárodný úspech miestnych vedcov, no začína to vyzerať skôr ako zveličená nepravda.

Čečenskí geológovia mali pri stavbe cesty nájsť desiatky veľkých dinosaurích vajec. Niektorí odborníci však tvrdia, že sú to len zvláštne vytvarované kusy skál.

Neďaleko dedinky Khimov narazili robotníci na veľké oválne objekty. „Našli sme ich asi štyridsať, presný počet ešte nie je známy,“ povedal pre NTV aj geológ Said-Emin Džabrailov z Čečenskej štátnej univerzity.

„Pod zemou ich môže byť ešte viac.“ Údajne išlo o viac než metrové vajcia veľkých, pravdepodobne bylinožravých jašterov.

Podľa ruských vedcov však v Čečensku nijaké dinosaurie pozostatky neobjavili. „Žiaľ, ale toto nie je pravda,“ zdôrazňuje pre agentúru AFP paleontologička Valentína Nazarova z Moskovskej štátnej univerzity.

„Dinosaury kládli malé vajcia. A určite nekládli vajcia počas toho, keď skákali ako horské kozy.“

Otázne tiež je, či v dnešnom severokaukazskom regióne praveké tvory žili. Rusi skôr zdôrazňujú, že Čečeni objavili akési kusy pieskovca, pričom vajcia vyzerajú inak. Miestni obyvatelia chcú nálezisko chrániť a očakávajú zvýšený záujem turistov.