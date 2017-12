Google má problém, milióny účtov boli nedostupné

Podľa vyjadrenia spoločnosti mohol problém postihnúť až dve percentá všetkých Gmail účtov. Dôvod výpadku zatiaľ známy nie je.

17. apr 2012 o 20:04 Matúš Paculík

Masívnejšie výpadky obľúbenej mailovej služby Gmail boli zaznamenané dnes poobede. Niektorí používatelia sa nemohli prihlásiť do svojho účtu, o čom ich informovalo jednoduché hlásenie o dočasnej nedostupnosti.

Podľa informácií od Google sa prvé problémy objavili približne pred 19 hodinou nášho času. Presný dátum úplného odstránenia problémov známy nie je, v súčasnosti by už väčšina e-mailov mala byť dostupná.

Postihnuté by mohli byť až dve percentá účtov, ich počet by už nemal narastať. Google poprel že by sa jednalo o útok a výpadok označil ako bežné narušenie prevádzky.

Podľa informácií od používateľov služby sa prístupy k účtom postupne obnovujú, zmiznutie správ alebo ďalších osobných informácií neboli zatiaľ zaznamenané.

Google o probléme informuje aj prostredníctvom svojho Twitter účtu