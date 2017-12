HTC má smartfón s výkonom počítača

Novinka zmenšuje rozdiely medzi smartfónom a počítačom. Výkon a rozlíšenie displeja má ako priemerný notebook, bez problémov si poradí s dokumentmi, internetom a najnovšími hrami.

18. apr 2012 o 16:45 Matúš Paculík

HTC One X je jedným z prvých smartfónov s päťjadrovým procesorom spoločnosti NVIDIA. Pre Americký trh bude dostupná LTE verzia vybavená menej výkonným, dvojjadrovým procesorom.

Technologické novinky predstavené na svetovom mobilnom kongrese v Barcelone sa začínajú predávať už aj na našom trhu. V niektorých situáciách dokážu nahradiť klasický počítač alebo notebook, na rozdiel od nich sa vám vmestia aj do vrecka nohavíc.

Jedným z prvých päťjadrových smartfónov na našom trhu je HTC One X, ktorý si za svoj vysoký výkon a kvalitné prevedenie nechá aj náležite zaplatiť.

Tenký smartfón, ktorý niečo vydrží

Vyrobený je z jedného kusu polykarbonátu, bez možnosti jednoduchého rozobratia. Jediným mechanickým prvkom je vyberateľný slot na micro SIM kartu, vymeniť pamäťovú kartu alebo batériu nie je možné.

Pevnosť konštrukcie je aj napriek malej hrúbke prístroja vynikajúca a v spojení s ochranným sklom Gorilla Glass môžeme HTC One X zaradiť spolu s novou Lumiou 800 k najodolnejším prémiovým smartfónom na trhu.

Dôvodom väčších rozmerov je osadenie veľkého displeja s uhlopriečkou až 4,7 palca. Výrobca použil jeden z najmodernejších panelov typu Super LCD 2, ktorý sa vyznačuje veľmi presným podaním farieb a je plnohodnotnou konkurenciou k AMOLED displejom.

Veľká uhlopriečka spolu s vysokým rozlíšením 1280×720 bodov zvyšuje komfort a ergonómiu práce. Jemné zobrazenie s vysokou hustotou bodov oceníte pri prezeraní internetových stránok, práce v kancelárskom balíku, ale aj pri hraní najnovších hier.

Okrem displeja ako hlavného ovládacieho prvku sa pod ním nachádza trojica dotykových tlačidiel, na boku je dvojica určená na úpravu hlasitosti a v hornej časti je tlačidlo blokovania displeja. Zamrzí absencia hardvérovej spúšte fotoaparátu.

HTC One X je najvýkonnejším modelom z novej série smartfónov HTC One.

Výkon je bez konkurencie

HTC One X Hodnotenie: 9,2 + Dizajn, HD displej, výkon, NFC

- Cena, micro SIM

Procesor: NVIDIA Tegra 3 1,5 GHz, 5-jadrový

Pamäť: 1 GB RAM + 32 GB interná pamäť

Displej: 4,7“ 1280×720, dotykový

Foto: 8 Mpx, LED flash, Full HD video

Komunikácia: Wi-Fi, BT 4.0

GPS: Áno, Google Maps

Batéria: 1800 mAh

Rozmery: 134×70×8,9 mm

Hmotnosť: 130 g

Systém: Android 4.0.3



Zapožičal: www.agem.sk

Cena: 558 € NVIDIA Tegra 3 1,5 GHz, 5-jadrový1 GB RAM + 32 GB interná pamäť4,7“ 1280×720, dotykový8 Mpx, LED flash, Full HD videoWi-Fi, BT 4.0Áno, Google Maps1800 mAh134×70×8,9 mm130 gAndroid 4.0.3558 €

Kým väčšina výrobcov ponúka svoje najlepšie smartfóny s maximálne dvojjadrovými procesormi, HTC siahlo po päťjadrovom riešení od NVIDIE. Čip Tegra 3 sa doteraz používal len v tabletoch, One X je jedným z prvých smartfónov svojho druhu na našom trhu.

Interná pamäť má kapacitu 32 gigabajtov, pre použitie je dostupných približne 25 gigabajtov. Dodatočné rozšírenie pomocou pamäťovej karty možné nie je.

Reakcie systému sú rýchle, plynulosť je zaručená spojením výkonného hardvéru aj najnovšieho mobilného systému od Google. Problém nepredstavujú ani graficky najnáročnejšie hry typu Shadowgun alebo GTA 3, zobrazované v HD rozlíšení.

Potešilo nás, že sa vysoký výkon negatívne neprejavil pri výdrži na batériu. V prípade pohotovostného režimu a prehrávania multimédií je zapnuté len jedno energeticky nenáročné jadro.

Počas celej doby testovania sme smartfón potrebovali nabíjať maximálne jeden krát za deň aj pri aktívnom používaní v podobe niekoľkých hovorov, on-line komunikácii a prezeraní webových stránok.

Multimédiám vedie fotoaparát

Obraz zo smartfónu je možné preniesť pomocou technológie Medialink HD. Vďaka nej si na televízore môžete pozrieť fotografie, natočené videá alebo aj HD filmy. Navyše počas prehrávania je možné smartfón používať na bežné veci.

Fotoaparát produkuje dobré fotografie s prekvapivo nízkou hladinou šumu. Výrobca sa nenaháňal za čo najväčším počtom megapixelov. Snímač ich obsahuje osem miliónov a má zadné podsvietenie.

Pevný objektív vystupuje mierne zo zadnej časti smartfónu, má vysokú svetelnosť F 2.0 a široký záber vhodný aj na fotenie interiérov a krajiniek.

Sériovo dokáže zaznamenať až 20 fotografií s 0,2 sekundovým rozstupom, prvá fotografia je hotová do jednej sekundy po štarte.

Záznam videa je možný vo Full HD rozlíšení, počas nahrávania je možné bez obmedzenia fotografovať.

Nová verzia HTC Sense je vynikajúca

HTC upravilo operačný systém Android 4.0 pomocou svojej nadstavby HTC Sense, ktorá je už vo verzii 4 – obsahuje aplikácie a doplnky na plochu pre zobrazenie počasia, kontaktov a informácií zo sociálnych sietí.

Upravené je aj menu nastavení, kde sú jednotlivé položky logicky zoradené a poskytujú rýchly prístup k najčastejšie využívaným funkciám, ako je napríklad ovládanie bezdrôtových sietí.

Ani jedna zo zmien sa negatívne neprejavila na svižnosti systému. Používanie je preto rýchle a hlavne pohodlnejšie, ako v prípade smartfónov s len základnou verziou systému.

Dropbox ako bonus

Ako náhradu za chýbajúci slot na pamäťové karty ponúka HTC dvojročný prémiový účet služby Dropbox. Tá poskytuje 25 gigabajtov internetového úložného priestoru, ktorý môže byť dostupný z akéhokoľvek zariadenia.

Využitie služby Dropbox je podmienené prístupom na internet, optimálne s neobmedzeným mobilným dátovým plánom.

Prenos dát sa dá obmedziť s ohľadom na veľkosť súborov, prípadne je možné povoliť automatické prijímanie a odosielanie len po pripojení na Wi-Fi.

Po dvoch rokoch sa kapacita zníži na dva gigabajty. Používateľ o svoje dáta nepríde, nebude ale môcť nahrávať nové súbory.

Jeden z najlepších smartfónov na trhu

V najbližších mesiacoch na trhu pribudne len pár podobne výkonných smartfónov, väčší náskok nezíska ani jeden. Problémom nie je nedostatok výkonu, ale skôr dostupnosť programov a hier, ktoré by dokázali najnovší hardvér aj naplno využiť.

HTC One X určite nebude na špičke krátko, navyše to je po dlhej dobe smartfón, ktorý nesplýva so zvyškom portfólia firmy, ako predchádzajúce modely.

Celá séria smartfónov HTC One je navrhnutá dobre a mohla by pomôcť firme pri návrate k pôvodným ziskom. One X je ale dosť drahé zariadenie, ktoré štandardne stojí vyše 550 Eur.

Operátori ho ponúkajú pri viazanosti lacnejšie - Orange od 339 Eur, Telekom už od 299 Eur.