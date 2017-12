Herné videá: akčná smršť teroristov, zombíkov, príšer, mutantov a jeden Zaklínač k tomu

Posledný týždeň sa objavilo hneď niekoľko zaujímavých noviniek prezentovaných videami.

16. apr 2012 o 18:40 Ján Kordoš

V hernom svete začína postupne prevládať akčný žáner, čo sa podpísalo aj pod konečný výber ukážok.

Moderný vojak

Predstavovať sériu Medal of Honor je zbytočné. Po jej nedávnom znovuzrodení sa na nový diel samozrejme tešíme. O tom, či bude lepšie Call of Duty alebo Medal of Honor, polemizovať nebudeme, ide o subjektívne preferencie každého z hráčov. Nový Warfighter však vyzerá podľa prvej ukážky nesmierne nadupane.

Boj proti teroristom vyzerá v podaní Medal of Honor: Warfighter nesmierne lákavo. Výborne zostrihaný a ozvučený trailer patrí k tomu najlepšiemu za posledný mesiac. A vôbec nám nevadí, že pôjde znovu o koridorovú akciu s naskriptovanými sekvenciami.

Návrat (ne)mŕtvej klasiky

Čo by to bolo za herné videá bez zombíkov, všakže? Capcom oznámil už dávnejšie návrat klasiky Resident Evil a šiesty diel by mal zanechať akčné patálie a znovu nám priniesť tradičný survival horor s poctivým príbehom a adventúrnymi prvkami. Uvidíme, video celkom zachutilo.

Zamrznuté peklo

Capcom ukázal svetu aj pokračovanie ďalšej svojej značky. Už nie tak úspešnej. Lost Planet 3 nás naposledy sklamalo a vývojári zo Spark Unlimited doteraz nevytvorili nič poriadne. Ale video to má pekne a nikdy neviete, kedy sekera vystrelí.

Mutanti v New Yorku

Prototype 2 bude - čuduj sa svet - podobný svojmu predchodcovi. Dostaneme hrdinu, ktorý vďaka mutácii bude skôr monštrom, no to mu pomôže pri pochode New Yorkom a deštrukcii. Tentoraz bude hnať nášho hlavného hrdinu pomsta.

V hranom videu neuvidíte nič z hry, no predstavuje základnú myšlienku zápletky. Navyše máme radi Casha a jeho verziu Hurt od NIN.

Rozšírený Zaklínač

Poľskí vývojári z CD Projekt RED vedia veľmi dobre, čo robia. Skvelé hry. Taký bol prvý Zaklínač, taký bol aj Zaklínač číslo dva. Obe hry vyšli výhradne pre PC a všetci sme ich rad radom chválili. Lenže svoju dávku si žiadali aj konzoloví hráči. Dostali ju. Rozšírená Enhanced edícia je podľa prvých ohlasoch vynikajúca. Tu máme launch trailer.

Spomalený Max

Keby sme sa vás spýtali na tri veci, ktoré charakterizovali dve predošlé dobrodružstvá Max Payna, istotne by ste spomenuli funkciu bullet time - alebo ak chcete spomalenie času. V Max Payne 3 chýbať nebude a Rockstar nám o tom pekne porozpráva.

Diabolský bojovník

Za necelý mesiac je tu Diablo III. Predobjednávky máme už všetci vybavené a kto nie, nech sa nám potom nevyplakáva, ak sa na neho nedostane krabica s hrou. Aby sme si to čakanie spríjemnili, pekne si všetci posadáme do kruhu a v tichosti pozrieme predstavenie Barbariana. Mľask.