Európa prišla o satelit

Bol najväčším nevojenským satelitom na pozorovanie našej planéty. Teraz sa európsky Envisat nehlási.

16. apr 2012 o 20:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Dvaapolmiliardový satelit, ktorý skúmal atmosféru našej planéty, sledoval lámanie a trasy ľadovcov, stopoval ropné škvrny aj pomáhal meteorológom v predpovedi počasia. Bola to vlajková loď európskych vesmírnych misií.

Približne pred týždňom sa však družica Envisat odmlčala. Inžinieri sa teraz obávajú, či sa európske kozmické zariadenie podarí zachrániť. Napriek tomu, že už teraz presluhuje o päť rokov, je kľúčovým satelitom na sledovanie našej planéty. Náhradu Európa zatiaľ nemá.

Cunami aj sopky

Fakty Envisat Odštartoval 1. marca 2002. Má na palube desať zariadení na pozorovanie planéty. Váži zhruba 8 ton a Zem obehne za 100 minút.

Pôvodne to mala byť oslava desaťročnice. Keď z Francúzskej Guyany 1. marca v roku 2002 odštartoval Envisat, vedci si mysleli, že bude pracovať zhruba päť rokov. No keďže prístroje na palube fungovali spoľahlivo, operátori zo zeme sa rozhodli misiu predĺžiť.

Okrem katastrofálnych cunami z roku 2004 tak satelit sledoval aj následky tých, ktoré spôsobili nešťastie v Japonsku. Ale napríklad aj výbuch islandskej sopky Eyjafjallajökull.

Dňa 8. apríla však inžinieri so satelitom stratili spojenie. Envisat zrazu prestal odpovedať na ich volanie, neposielal nadol ani žiadne nové údaje. Jeho poslednou snímkou bol radarový záber Kanárskych ostrovov.

„Snažili sme sa znovu nadviazať kontakt so satelitom,“ hovorí pre BBC Volker Liebig, ktorý má v Európskej vesmírnej agentúre na starosti pozorovanie Zeme. „Ale tiež sme sa pomocou pozemných radarov, teleskopov či iných družíc snažili získať viac údajov o jeho stave.“

Inžinieri zistili, že satelit vyzerá aspoň navonok neporušený. No stále netušia, prečo na ich volanie nereaguje.

Má dosť energie?

Envisat je najväčší nevojenský pozorovací satelit, aký krajiny dosiaľ na obežnú dráhu vypustili. Odborníci tvrdia, že v súčasnosti osemtonové zariadenie krúži na stabilnej dráhe a jeho zrútenie nehrozí.

No ak sa satelit pri zlyhaní neprepol do bezpečného režimu a svoje solárne panely nenasmeroval na Slnko, už nemusí mať dostatok energie na spojenie so zemou.