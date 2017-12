Austrálski vedci vyvinuli motor 7,6-krát rýchlejší než zvuk

17. aug 2002 o 4:59 © TASR 2002

Sydney 17. augusta (TASR) - Austrálskym vedcom sa po prvý krát podarilo vo voľnej atmosfére zapáliť špeciálny "vzduch dýchajúci" nadzvukový motor, pomocou ktorého dosiahli rýchlosť 7,6-krát vyššiu, než je rýchlosť zvuku.

Vedúci projektu Allan Paull povedal, že analýza dát z testu vykonaného 30. júla ukázala, že motor, ktorý používa kyslík v atmosfére na zapálenie vodíkového paliva, dosiahol rýchlosť 7,6 Mach. Zodpovedá to rýchlosti, ktorou by lietadlá mohli prekonať vzdialenosť z Londýna do Sydney za dve hodiny, v porovnaní so súčasnými vyše 20 hodinami.

"Veríme, že sa nám prvýkrát podarilo dosiahnuť nadzvukový let," povedal Paull, vedúci programu "HyShot" univerzity v Queenslande pre agentúru Reuters po tom, čo jeho tím dokončil analýzu výsledkov experimentu, ktorý sa 30. júla uskutočnil nad púšťou v strednej Austrálii.

Testovaný vzduch dýchajúci motor je schopný vyvinúť rýchlosť 5.000 kilometrov za hodinu. V experimente sa inžinierom po prvýkrát podarilo uviesť do chodu nadzvukový, tzv. náporový motor, mimo testovacieho aerodynamického tunela.

Tím vystrelil motor do hornej vrstvy atmosféry pomocou rakety Terrier Orion Mk70. Motor sa spustil vo výške 35 km nad zemou, dáta prenášalo rádio, až kým motor v atmosfére nezhorel.

Pred rokom sa americkej vesmírnej agentúre NASA nepodaril test prototypu náporového stíhacieho motoru v hodnote mnohých miliónov dolárov a predchádzajúci pokus austrálskeho tímu zlyhal po tom, čo raketa vynášajúca motor sa dostala mimo kontroly.