DNA testy by mohli pomôcť odhaliť skutočnosť o smrti Napoleona

17. aug 2002 o 2:45 © TASR 2002

Paríž 16. augusta (TASR) - Odpočíva Napoleon naozaj vo svojej hrobke v Paríži alebo jeho telo z ostrova Svätej Heleny v tajnosti odniesli britskí väznitelia, aby pred históriou ukryli skutočnosť o jeho smrti otrávením?

Historici aj široká verejnosť sa dlhé desaťročia snažia nájsť odpoveď na kontroverzné otázky spojené so smrťou Napoleona. Podľa mnohých by testy DNA mohli pomôcť, avšak francúzsky nesúhlas na vykonanie týchto testov na tele ležiacom v parížskej Invalidovni vrhá ďalšiu neistotu na skutočný osud expanzionistického cisára, ktorého vojenské taktiky spustošili Európu.

"DNA test je najlepší spôsob, ako to vyriešiť. Odmietnutie je veľmi podozrivé, len zosilňuje moje pochybnosti," povedal Bruno Roy-Henri, jeden z historikov, ktorí publikovali knihy pochybujúce o oficiálnej verzii udalosti. Roy-Henri a ďalší neveria, že telesné pozostatky, ktoré v roku 1840 s veľkou slávou priviezli do Paríža, patria Napoleonovi.

Napoleona o 19 rokov skôr pochovali na atlantickom ostrove Sv. Heleny, kde ho Briti po porážke vo Waterloo poslali do vyhnanstva. Oficiálne záznamy z obdobia pohrebu a exhumácie sa líšia v kľúčových detailoch, napríklad či sa na uniforme nachádzala medaila alebo ako boli rôzne nádoby v rakve rozmiestnené. Záznam z exhumácie tiež hovorí o "extrémne bielych" zuboch, čo je v rozpore so správami o chronickom zubnom kaze trápiacom cisára.

Jedna z populárnych teórií hovorí, že Briti Napoleona otrávili arzénom a následne po pohrebe telo vymenili za telo jeho spoločníka Jeana-Baptista Ciprianiho, ktorý sa na cisára neuveriteľne podobal. Skutočné pozostatky vraj ležia v základoch londýnskej Westminster Abbey.

Roy-Henry naďalej nalieha na francúzsku stranu, aby testy povolila. Pri odbere DNA z tváre by podľa neho nebolo treba ani otvoriť rakvu. "Bola by to relatívne jednoduchá operácia," povedal.

Poslednou nádejou zostáva cisárov potomok Charles Napoleon, v súčasnosti starosta korzického mesta Ajaccio, ktorého podpora DNA testov by mohla vládu presvedčiť zmeniťrozhodnutie.