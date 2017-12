Siete 4.generácie môžu byť podľa šéfa Ericssonu už budúci rok

Mobilné siete štvrtej generácie využívajúce technológiu LTE je podľa prezidenta spoločnosti Ericsson Slovakia Mariána Bezáka možné na Slovensku dať do prevádzky už v budúcom roku.

15. apr 2012 o 10:06 SITA

BRATISLAVA 15. apríla (SITA) -

"Záujem o LTE v sektore je, ale je to vždy o tom, kedy je ten správny okamih povedať, že áno, urobíme investíciu, pretože toto je významná investícia," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA Bezák. Na rozdiel od sietí tretej generácie si však ich spustenie tentoraz vyžaduje samotný trh najmä pod vplyvom čoraz väčšej dátovej prevádzky. "Trh si vyžaduje nové technológie, rastie objem prenášaných dát, rastú požiadavky na dobré pokrytie, na kapacitu, rýchlosť sietí," konštatoval Bezák. Trhu by totiž podľa neho neprospelo, keby sa zopakovala situácia so sieťami tretej generácie, kedy telekomunikačné spoločnosti minuli obrovské sumy peňazí na to, aby kúpili licencie na 3G siete. Návratnosť tejto investície však bola pomalá, čo následne spomalilo celý trh.

Prezident slovenského Ericssonu je pritom presvedčený, že spoločnosť bude spolupracovať pri zavádzaní novej generácie siete na Slovensku. "V momente, keď sa bude na Slovensku zavádzať LTE, chceme byť najvýznamnejším hráčom. Boli sme tu, keď sa tu zavádzali siete druhej generácie, boli sme tu a sme tu, keď sa zavádzajú siete tretej generácie a som presvedčený, že budeme aj pri LTE," myslí si Bezák. Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim zavedenie sietí štvrtej generácie bude podľa neho okrem správne nastaveného regulačného rámca aj správne nastavenie politiky spojenej so zariadeniami schopnými na novej sieti fungovať. "Nejde len o to, aby operátori tú technológiu mali, ale aby aj zákazníci mali tou technológiou čo konzumovať," podotkol Bezák.

Možnosť vytvoriť zdieľanú 4G sieť, ktorú teoreticky pripustili aj niektorí slovenskí mobilní operátori, treba podľa šéfa Ericssonu Slovakia zvážiť, keďže prináša so sebou výhody aj nevýhody. "Sharované siete sú dobrým spôsobom pre operátorov, ako ušetriť náklady, dnes to principiálne nie je technicky a technologický problém, je to skôr problém organizačný a marketingový," vysvetlil Bezák. Ak totiž mobilní operátori vybudujú spoločnú sieť, stratia podľa neho konkurenčnú výhodu, kedy propagujú vlastnú sieť ako rýchlejšiu alebo s lepším pokrytím. Tieto argumenty sa však pri spoločnej sieti stratia. "Iná situácia je však vtedy, keď prichádza nový hráč a je pripravený zdieľať sieť a iná, keď sú tu dvaja alebo traja operátori, ktorí majú vybudovanú istú infraštruktúru," dodal Bezák.