Vyrobili vedci superchrípku?

Proteín proti chrípke

Za rôzny priebeh rovnakej chrípky môže aj proteín. Ak nefunguje.

Môže to byť rovnaká chrípka. No u niekoho prebieha mierne a iných dokáže priviesť až do nemocnice. Vedci dlho netušili, prečo máva rovnaký kmeň vírusu u rôznych ľudí odlišný priebeh. Nový výskum však naznačuje, že jedným z faktorov je istý proteín a jeho mutácia.

Vedci z britského Sangerovho inštitútu zistili, že proteín IFITM3 sa normálne tvorí vtedy, keď sa imunitný systém pripravuje na obranu proti vírusom. Ak však istá mutácia bráni tvorbe tohto proteínu, prebieha chrípka u pacienta podstatne horšie.

Testy na myšiach navyše ukázali, že vírus chrípky, ktorý normálnym hlodavcom nenarobil veľké problémy, spôsobil jedincom bez IFITM3 komplikácie a takmer ich zabil.

„Samozrejme, nie každý s ťažkou chrípkou má mutáciu,“ hovorí pre magazín New Scientist Paul Kellam, ktorý výskum viedol. Odborníci zdôrazňujú, že za komplikovaným ochorením môžu byť aj ďalšie faktory.

Genetici tiež zistili, že IFITM3 sa u ľudí začal bežnejšie vyskytovať zhruba pred desaťtisíc rokmi. Súvisieť by to mohlo s neolitickou revolúciou a chovom dobytka. Predpokladá sa totiž, že chrípka sa mohla na človeka preniesť práve od domácich zvierat.

Tomáš Prokopčák