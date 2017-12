Rýchlo a zbesilo s Ridge Racer Unbounded

Ridge Racer Unbounded takmer ničím nepripomína predchodcov. Je to arkádový racing, v ktorom budete búrať viac ako zvyčajne, avšak má to chybičky krásy. Rýchla jazda plná adrenalínu – to je Unbounded.

13. apr 2012 o 12:10 Ján Kordoš



Séria Ridge Racer okupovala dlhé roky platformu PlayStation a len málokedy sa vydala iným smerom. Japonské Namco sa rozhodlo vliať trochu života do postupne chradnúceho torza arkádových pretekov a výsledkom je Ridge Racer Unbounded.

V prvom rade musíme fanúšikov série upozorniť na jeden mierne nepríjemný fakt. Ono to vlastne Ridge Racer už ani nie je. Keby mali akčné preteky úplne iný názov, na výslednej kvalite a hodnotení by sa to nijako neprejavilo. Ale samozrejme platí známe pravidlo: známa značka sa predáva lepšie ako novinka.

Vývoj bol zverený tímu BugBear Entertainemnt, ktorý už má za sebou nejeden nepojazdný vrak. Myslíme to v dobrom, pretože práve títo vývojári dali svetu deštrukčné preteky FlatOut (s výnimkou nedávno vydaného tretieho dielu, ktorý vznikal externe a tak aj dopadol). O kvalitách FlatOutu nemá cenu dlhšie diskutovať.

Adrenalínová jazda so zničiteľným prostredím a vozidlami dokázala konkurovať Burnoutu a spôsobila upadnutie nejednej nostalgickej slzy pri spomienkach na staručké Destruction Derby.

Nie je teda veľkým prekvapením, že Ridge Racer Unbounded je kombináciou vyššie uvedených projektov. Tie presvedčili o svojich kvalitách, no v Unbounded sa hrateľnosť niekedy prejavuje len na pol plynu.

V rýchlych autách uháňajúcich ulicami imaginárneho mesta Shatter Bay nehľadajte žiadne realistické ovládanie alebo prvky pripomínajúce skutočnosť. Unbounded spadá do žánru, podobne ako je tomu u predchodcov série, arkádových pretekov, v ktorých sa zákruty vyberajú šmykom, akcelerácia pripomína formule a o nejaký ten pokrčený plech sa starať nemusíte, jediným postihom je strata času.

Na začiatku kariéry máte prístup len k niekoľkým vozidlám a odomknuté sú len dve štvrte celého mesta. Všetko sa zmení získavaním bodov skúseností a samozrejme výhrami na tratiach. Spočiatku nebudete príliš tápať aj pre pomerne obmedzené zdroje a hranie vám pôjde od ruky, trať si zopakujete z času na čas a aj to často len pre vylepšenie svojho vlastného konta.

Postupne však začne prihárať a Ridge Racer Unbounded začne ukazovať svoju odvrátenú tvár. Než sa k tomu dostanete, najprv si užijete rôznorodé vozidlá, ktoré sa líšia nielen vzhľadom, ale aj vlastnosťami. Skutočné značky tu nenájdete, no virtuálne automobily sa na tie reálne podobajú. Škoda len menšieho počtu tátošov a minimálnej možnosti úpravy.

Vyberať si môžete podľa akcelerácie, maximálnej rýchlosti, ovládateľnosti, driftovania alebo sily. Rýchly športiak je síce žrebcom, no ak ho neskrotíte, v najbližšej zákrute nezvládnete riadenie a z krásneho tátoša sa stane nepoužiteľný vrak. Nie je to pre vás konečná, o pár sekúnd dostanete vozidlo nové, no strácate drahocenný čas.

Podobne to funguje s inými vozidlami. Pokojne vsaďte na silu pick-upu, ktorá súperov jednoducho vytlačí alebo inak poškodí a cestu za víťazstvom si jednoducho vydupete. Je kladom, že nie vždy je nový, odomknutý automobil lepší než ten súčasne používaný.

Dôležitou súčasťou hrania je deštrukcia. Po aktivovaní turba je anihilácia súpera detsky jednoduchá, stačí do neho nabúrať a on sa už zmieta v kotrmelcoch. To isté vám môžu samozrejme vyviesť ostatní jazdci. Pokrčené plechy však nezohrávajú žiadnu úlohu: z motoru vám môžu šľahať plamene, jazdné vlastnosti vám ale neovplyvnia.

Ešte viac poteší zničiteľnosť prostredia. Základné múry síce nerozbijete, no betónové stĺpy vaše autá nezastavia, problém im nerobia piliér mostu, smetné koše a podobne. Navyše si môžete sami vytvoriť skratku prejazdom cez určenú budovu. Efektné, zábavné a navyše dostanete nejaké tie body za kreativitu navyše.

Preteky v meste budete teda zvládať bez väčších problémov, získate potrebné body a profil jazdca naberá na dosiahnutej úrovni. S pribúdajúcim časom sa však ukazujú dva neduhy, ktoré sa hre stali napokon osudnými.

Samotné pretekanie v meste je zaujímavé, o čom nás presvedčil napríklad Burnout: Paradise, avšak treba vedieť pripraviť kvalitné prostredie. To sa vývojárom z BugBearu príliš nepodarilo a monotónnosť s pocitom opakovania či už známych miest, sa dostavuje pomerne skoro. Nie, že by mestské okruhy neboli príťažlivé, ale všetky vyzerajú rovnako, chýba im viac dominantných objektov.

Postačilo by, keby sa môžeme pozrieť aj do častí mimo rušných ulíc – teda rušných preto, lebo sa po nich preháňate ako blázni. Civilná doprava sa ukazuje len minimálne a plní úlohu zavadzajúcich krabíc. Pestrosť jednotlivým tratiam jednoznačne chýba, nuda vás pohltí po niekoľkých desiatkach pretekov.

To by však ešte ani tak nevadilo, no obtiažnosť začne po úvodných pretekoch stúpať rapídne smerom nahor. Náročné hry ponúkajúce výzvu máme radi, v prípade Ridge Racer Unbounded to ale niekedy hraničí až s frustráciou a podvádzaním. Niekedy vám nepomôže ani dokonalá jazda, pretože súper vás narazí na múr alebo v poslednej zákrute dostanete šmyk, hoci sa vám to ani raz nestalo, no keďže ste mali veľký náskok a aby to bolo napínavejšie, vás môže hra mierne poškodiť.

Opakovanie jednotlivých eventov sa stane povinnou súčasťou. Zábavné to veľmi nie je. Aj keď sa naučíte danú trasu naspamäť a spoznáte všetky jej zákutia, nemáte ani s adekvátnym vozidlom výhru vo vrecku. Býva to často skôr o náhode a šťastí. Aj to treba, no tu prichádza umelá náročnosť možno priskoro, nečakane a s riadnou silou.

Okrem deštrukčných pretekov sa môžete zúčastniť aj obyčajných, kde súpera neničíte (a ani nezničíte) a zvíťaziť musíte klasicky. Nesmie chýbať súťaž v driftovaní, ktorá nám však prišla mierne obtiažna už od začiatku. Zabavili sme sa pri deštrukčnom ničení určitého počtu vozidiel na čas a bláznivá bola aj klasická časovka vďaka výborne postavenej dráhe s mnohými skokanskými mostíkmi alebo klopenými zákrutami.

Umelá inteligencia nie je vôbec zúfalá, videli sme súboje i medzi ostatnými jazdcami, no drsná jazda vás niekedy znechutí. Na druhú stranu tak isto budete často jazdiť aj vy sami.

Technické spracovanie po grafickej stránke neurazí, avšak ani neprekvapí. Modely vozidiel sú vytvorené obstojne, ich poškodenie je menej detailnejšie, než by sme od podobných deštrukčných pretekov očakávali a prostredie – o monotónnosti sme už písali. Na hru sa pozerá dobre aj pre rýchlu grafiku, vďaka ktorej cítite ohromnú rýchlosť.

Ozvučenie nestojí ani za rozsiahle litánie. Elektronická hudba vás ženie dopredu, výrazná ale nie je. Počas preteku je to hukot vďaka ničeniu prostredia, avšak na dômyselne prepracované zvuky jazdy sa nespoliehajte. Je to predsa arkáda, všakže.

Spomenúť treba editor tratí, ktorý vo veľkej miere podporuje multiplayer. Nie je vôbec zložitý a stavba po štvorcových dieloch je nenáročná, avšak akosi sa pozabudlo na využitie myšky pri PC verzii a ono by to chcelo trochu prispôsobiť ovládanie a pridať viac editačných prvkov a možností.

Editor nie je zlým nápadom, pretože si za chvíľku navrhnete vlastné trate, môžete ich predhodiť ostatným hráčom a tí prekonávajú vaše rekordy na nej alebo sa inak pretekáte. Zábava sa samozrejme predlžuje, no keďže znovu budete jazdiť iba po dobre známom meste, dych vám to až tak nevyrazí.

Svojich konkurentov (Burnout, FlatOut) ale neprekonáva.

