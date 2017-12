Kontakt so satelitom Envisat sa prerušil

Satelit mal pôvodne pozorovať Zem do roku 2007. Pre spoľahlivé fungovanie predĺžili jeho činnosť až do roku 2013.

12. apr 2012 o 19:43 TASR

PARÍŽ. Envisat, najväčší európsky satelit určený na pozorovanie Zeme, je zrejme z dôvodu úplného zlyhania komunikačných systémov nadobro stratený.

Európska vesmírna agentúra (ESA) dnes v Paríži oznámila, že zatiaľ zlyhali všetky pokusy nadviazať spojenie s družicou vypustenou pred viac ako desiatimi rokmi. Posledný kontakt sa uskutočnil 8. apríla.

Envisat sa síce stále nachádza na svojej obežnej dráhe, ale nereaguje na príkazy, povedal agentúre DPA Volker Liebig z ESA. "V súčasnej dobe nedostávame žiadne dáta," konštatoval.

Príčina zlyhania zatiaľ nie je známa. Špekuluje sa o výpadku dodávok elektriny do niektorých časti družice, no odborníci po analýze prvých radarových snímok vylúčili úvahy o zrážke s vesmírnym odpadom. V nedeľu urobí francúzsky satelit ďalšie snímky Envisatu vo vysokom rozlíšení. Liebig zdôraznil, že ESA Envisat ešte neodpísala.

Satelit vážiaci 8,2 tony vyniesla na obežnú dráhu 1. marca 2002 európska raketa Ariane-5. Envisat mal pôvodne pracovať do roku 2007, keďže však fungoval spoľahlivo, misia bola predĺžená najprv do roku 2010, potom do roku 2013. Vzhľadom na postupné ubúdanie paliva bola v októbri 2010 znížená orbita Envisatu.

Počítalo sa aj s tým, že Envisat by fungoval až do roku 2014, keď by už mala byť na orbite trojica následníckych satelitov Sentinel.

Envisat doteraz obletel Zem približne 52.000-krát. Družica zhromažďuje údaje o zmene klímy a znečistení životného prostredia.