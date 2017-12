Hnev bohov v Asura’s Wrath

Projekt japonských vývojárov z CyberConnect2 je ohromujúci. V zmysle odvahy, ktorá im nezväzovala ruky a nohy pri tvorbe dielka, ktoré je paradoxne tým lepšie, čím menej sa snaží vyzerať ako hra.

12. apr 2012 o 18:20 Ján Kordoš





Dostala sa k nám hra, ktorá vás buď okamžite chytí a budete ju sledovať so zatajeným dychom alebo znechutene odvrátite pohľad už po niekoľkých minútach. Inak to nejde. Asura’s Wrath je totiž skôr anime filmom s občasnými pauzami na slabšie herné sekvencie. Všetko by sme to mohli rozdeliť na tri, približne rovnako dlhé, časti: animácie, QTE animácie a masakrovanie panákov v uzatvorenej aréne, pri ktorom vám kamera behá všade možne.

O tom, či je Asura’s Wrath pre vás, si môžete odpovedať sami. Máte radi anime? A teraz nemyslíme len Naruta alebo iné šialenosti, v ktorých na vás z každej obrazovky vykúkajú ženské vnady v školskej uniforme a nevinným pohľadom. Úplne postačia filmy ako Evangelion. Vynikajúco nakreslené, s pútavým príbehom. Asura’s Wrath vám potom vadiť určite nebude a hranie si užijete.

Dej je už tradične giganticky prehnaný. Ale práve to ho robí zaujímavým. Svetu vládne Božstvo, ktoré sa snaží ochrániť ľudí na planéte Gaea od bytostí Gohma. Osem polobohov vystupuje v úlohe spasiteľov a práve Asura je jedným z nich. Božia vôľa však naberie mierne odlišný smer a Asura je podlosťou zavrhnutý na 12 tisíc rokov do vyhnanstva.

Zabijú mu manželku, unesú dcéru a obvinia z vraždy panovníka. Asurov hnev postupne narastá až do takých rozmerov, že mu umožní vrátiť a pomstiť sa na všetkých, ktorí mu toto nešťastie spôsobili. Po príchode medzi živých zistí nemilé skutočnosti: polobohovia sa stali nezvykle krutými a cenia si ľudí len pre ich duše, ktoré im dávajú moc. Boj sa môže začať.

Nebude to žiadne krčmové dávanie si do nosa, avšak k tomu sa ešte len dostaneme. Animácie sa nesú v anime štýle, takže sa nezľaknite bojov vo vesmíre, neuveriteľným skokom alebo boja proti poloboha, ktorý sa postupne zväčšoval tak, až bol väčším ako samotná planéta a mlátili ste do jeho ukazováku o veľkosti polovice Slovenska, snažiaceho rozpučiť vás.

Je to všetko prehnané, avšak o to pútavejšie. Musí to byť však váš pohár kávy a potom si dobrodružstvo na obrazovke náležite vychutnáte. Máme za sebou prvú tretinu „hry“ a nebudeme zbytočne prezrádzať viac, hoci zážitkov máme za dve hrste a na mnohé z nich len tak nezabudeneme.

Druhú časť hrania tvoria QTE: počas animácie musíte stlačiť v správny moment dané tlačidlo alebo pohnúť analógovými páčkami vybraným smerom a podobne. Funguje to celkom prirodzene, postihy nie sú žiadne a taktiež náročnosť týchto sekvencií nesiaha vôbec vysoko a zbytočne nerušia od pozerania danej scény. Tá pri boji samozrejme nemá u nás obdoby a aj Chuck Norris by musel nahodiť výraz tváre typu „not bad“.

Počas každej z troch kampaní, v ktorej nájdete šesť misií, príde čas i na bitku v aréne. Uzatvorený priestor vás nechá v štýle God of War (a jemu podobným) rozsievať skazu, avšak zabudnite na variabilitu úderov, ich postupné vylepšovanie alebo reťazenie atakov. Nič také vás nečaká a hrateľnosťou ide o vskutku ploché scény.

Musíte okolo seba mlátiť ako o dušu a najlepšie tak, aby vaša životná energia nepoklesla skôr, než súperova. Tá je predstavovaná všeobecným status barom, takže nestačí len poslať k zemi všetko, čo vidíte. Ak sa vám to podarí, aktivujete Asurov hnev, pozriete si skvelú animačku, postláčate pár tlačidiel – a je to zábavnejšie ako samotné hranie.

Kladne hodnotíme seriálové rozdelenie do epizód, takže na začiatku každej máte resumé a nahliadnutie do budúceho deja, časť sa končí „v tom najlepšom“ a celé to spoločne s titulkami počas každej epizódy má zaujímavý šmrnc.

Spracovanie nie je žiadnym zázrakom. Po grafickej stránke vás hra uchváti skôr samotnou architektúrou a dizajnom. Prostredie ako také je ploché a pomerne nudné (pri herných sekvenciách), animácie sú však pompézne a epické. Po zvukovej stránke nás zaujala skvelá hudba a možnosť prepnutia do japonského dabingu. Len vtedy to je skutočne ono.

Ako už istotne tušíte, Asura’s Wrath nebude príliš dlhá hra. Ak vám každá epizóda zaberie 15-20 minút, dostanete sa na úroveň približne šiestich hodín. Rozohrať toto dobrodružstvo znovu? Vy si pozriete film v krátkom čase ešte raz? Jedinou výzvou je teda zlepšenie hodnotenia (C,B,A,S) v troch obtiažnostiach. Hranie nie je náročné – nerátajúc záverečnú misiu, pri ktorej to občas až bolelo.

Asura’s Wrath je zaujímavým počinom na hernej scéne a vyskúšať by ste ho rozhodne mali v prípade, že vám japonské anime filmy nie sú cudzie. Ako hra by síce Asura’s Wrath hlboko prepadla, no ako celok je to skvelý zážitok.