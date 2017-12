Za veľké mozgy môže spoločnosť

Alkohol zlepšuje výsledky testov, planetárne sústavy sú väčšie ako tá naša a za veľký mozog vďačíme spoločnosti. Týždeň vo vede.

12. apr 2012 o 11:30 Tomáš Prokopčák

Malária

Boj lekárov s maláriou sa môže skomplikovať. Výskumníci zistili, že v Thajsku a Barme sa začínajú šíriť také kmene parazitov, ktoré sú rezistentné na bežnú liečbu tohto infekčného ochorenia.

To môže významne sťažiť boj s chorobou, ktorá ročne zabije viac ako pol milióna ľudí. +Čítajte viac na BBC

Supersústava

Naša slnečná sústava už nebude tou s najväčším počtom planét. Astronómovia totiž asi 127 svetelných rokov od Zeme objavili planetárny systém, ktorý má najmenej deväť planét.

Telesá okolo hviezdy HD 10180 sú však všetky podstatne väčšie ako je naša vlastná planéta. +Čítajte viac na National Geographic

Voda na Marse

Červená planéta možno nebola plná vody. Aj keď vedecký konsenzus tvrdí, že kedysi dávno boli na Marse rozsiahle oceány aj moria, niektorí vedci nesúhlasia.

Náš planetárny sused mal byť podľa nich vždy chladný a suchý. +Čítajte viac na Nature

Spolupracujte

Náš mozog spotrebuje asi pätinu všetkého kyslíka, ktorý vdychujeme. A je na pomery zvieracej ríše vlastne priveľký. Vedci zistili, že v prípade človeka, ďalších hominidov či delfínov za to môže spoločnosť.

Zložité vzťahy v skupine totiž potrebujú nástroj, ktorý ich dokáže zvládnuť. +Čítajte viac na Science

Urýchľovač beží

Po zimnej prestávke znovu beží a naberá údaje Veľký hadrónový urýchľovač. Navyše, dosiahol rekordné energie, a každý zo zväzkov má 4 TeV.

Znamená to, že už tento rok by mohli fyzici mať dosť dát na to, aby oficiálne ohlásili objav Higssovho bozónu. +Čítajte viac na SME

Dve pivá

Na prvý pohľad to znie ako úplný nezmysel. Americkí vedci však zistili, že ak si dáte dve pivá pred nejakým testom, môžete mať lepšie výsledky.

Dôvod je jednoduchý: alkohol síce spomaľuje analytické myslenie, umožňuje však vyniknúť kreatívnemu rozmýšľania. To je u úplne triezvych potlačené. +Čítajte viac na SME

Týždeň vo vede je pravidelný prehľad toho najzaujímavejšieho zo sveta vedy.