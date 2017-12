Yahoo bude prepúšťať, sústredí sa na obchod

Internetová spoločnosť Yahoo sa viac zameria na obchod, používateľov a inzerentov.

12. apr 2012 o 11:22 SITA

BRATISLAVA. Vyplýva to z plánov, ktoré predstavil v utorok generálny riaditeľ firmy Scott Thompson, ako oživiť tohto internetového giganta.

Vedenie spoločnosti, ktorú v posledných rokoch zatienili firmy ako Google či Facebook, minulý týždeň oznámilo, že prepustí 2 tis. zamestnancov, čo predstavuje 14 % zo všetkých pracovníkov.

Thompson, ktorý v minulosti šéfoval spoločnosti PayPal, oznámil, že firma Yahoo bude od prvého mája pozostávať z troch hlavných divízií. Pre budúci rast má byť kľúčová najmä sekcia obchodu. Nová divízia pre regióny sa bude zaoberať najmä inzerentmi, zatiaľ čo technologická sekcia sa zameria na infraštruktúry a platformy Yahoo.

"Viac budete počuť od našich vedúcich pracovníkov o ich plánoch, ako v nasledujúcich dňoch a týždňoch pozdvihnúť jednotlivé oblasti," uviedol Thompson v jeho internej správe pre zamestnancov. "V konečnom dôsledku rozhodnú len naši používatelia, či na trhu vyhráme, alebo prehráme. Je načase, aby sa Yahoo pohlo vpred, a to rýchlo," uzavrel Thompson.

V oblasti médií sa chce Thompson viac zamerať na spravodajstvo, financie, športové a zábavné stránky. Pozornosť Yahoo sa má v tejto oblasti upriamiť na kľúčové udalosti, ako napríklad tohtoročné Olympijské hry či očakávané voľby v USA.

Prepúšťanie a vnútorná reorganizácia sú dôsledkom veľkej konkurencie zo strany spoločností ako Google a Facebook. V minulom roku dosiahol Yahoo tržby 4,98 mld. USD, naproti tomu Facebook zaznamenal tržby 3,71 mld. USD s len vyše tritisíc zamestnancami.

Yahoo má tiež problémy so svojim najväčším akcionárom, spoločnosťou Third Point s 5,8-percentným podielom, ktorá sa do predstavenstva Yahoo snaží dostať štyroch nových členov, aby nad podnikom získala väčší vplyv.