Sony Xperia S je multimediálny smartfón s HD displejom

Nový smartfón od Sony kladie dôraz na dizajn, vysoký výkon a kvalitný displej. Zamrzí slabšia výdrž na batériu a stará verzia systému Android.

12. apr 2012 o 0:35 Matúš Paculík

Xperia S je najvyšší model novej série smartfónov od spoločnosti Sony, po novom už bez označenia Ericsson. Zaujať chce štýlom a dizajnom.

Ponúka vysoký výkon, displej s HD rozlíšením a dobrý fotoaparát. Slabou stránkou je systém Android v starej verzii 2.3.7, ktorý až neskôr dostane aktualizáciu na najnovší Ice Cream Sandwich.

Ten smartfón je pekný

Dostupný je v bielom a čiernom prevedení, ako základný materiál je tu použitý plast. Povrchová úprava má byť odolná voči zanechávaniu nečistôt a poškodiť by ju nemali ani kovové predmety.

V reálnej prevádzke sa nám povrch osvedčil a zadná strana smartfónu nebola náchylná na zanechávanie mastných odtlačkov.

Pobyt vo vrecku s kľúčmi od bytu jej taktiež neuškodil, ostrejšie predmety ale môžu zanechať viditeľné stopy.

Aj napriek použitiu plastov je pevnosť konštrukcie dobrá. Nezaznamenali sme žiadne deformovanie, jedine zadný kryt pri vyvinutí väčšieho tlaku vydával počuteľné zvuky.

Počet konektorov a ovládacích prvkov je nadpriemerný. Okrem microUSB a 3,5 mm zvukového výstupu sa na pravej strane prístroja nachádza mini HDMI výstup určený na prepojenie s televízorom.

Trojica tlačidiel určených na blokovanie obrazovky a úpravu hlasitosti je doplnená o spúšť fotoaparátu.

Netradičným prvkom je priehľadný pás s osvetlenými ikonami, nachádzajúci sa v spodnej časti prístroja. Samotné tlačidlá sú ale nad priehľadným pásom a označené len nenápadnou bodkou. To môže z počiatku používania pôsobiť mätúco.

Stavová LED dióda je umiestnená nad displejom a pomocou odlišných farieb informuje o rôznych udalostiach a stave nabitia batérie.

Prečo je Xperia S zaujímavá

Najvyššia trieda smartfónov so systémom Android je plná zaujímavých modelov a Xperia S je im aj napriek niekoľkým nedostatkom slušnou konkurenciou.

Môže za to TN displej s uhlopriečkou 4,3 palca a vysokým rozlíšením 1280×720 bodov. Sony ho označuje ako HD Reality displej s mobilnou technológiou Bravia Engine.

V porovnaní s konkurenčnými displejmi s AMOLED technológiou ponúka Sony len mierne horšiu kvalitu obrazu. Je tu vysoký kontrast, čierna je skutočne čierna a intenzita farieb je viditeľne vyššia ako pri iných TN paneloch.

Xperia S má dobrý fotoaparát. Snímač s rozlíšením 12 megapixelov je vybavený LED bleskom a výsledkom sú fotografie kvalitou porovnateľné s najlacnejšími digitálnymi fotoaparátmi.

Kvôli malej veľkosti snímača ale nedokáže zachytiť množstvo detailov ani počas slnečného dňa a fotenie v noci je rovnako problematické ako aj pri konkurenčných smartfónoch.

Výsledné fotografie sú v prípade kontrastnejších scén mierne presvetlené, dynamický rozsah snímača je dobrý.

Fotoaparát obsahuje funkciu rýchleho zapnutia, kedy je možné urobiť prvú snímku z pohotovostného režimu už do dvoch sekúnd.

Video je možné zaznamenávať v rozlíšení Full HD pri 30 snímkach za sekundu. Kvalita je na danú kategóriu veľmi dobrá, ocenili by sme ale efektívnejšiu stabilizáciu obrazu.

Dynamický rozsah fotoaparátu je na kategóriu smartfónov dobrý.

Megapixely nie sú všetko. Kvôli malému snímaču chýbajú fotografiám detaily.

Inteligentné štítky sa nám páčia

Technológia NFC našla v prípade smartfónu Xperia S využitie na zmenu profilov. Využíva štítky (alebo skôr žetóny), ku ktorým je možné si priradiť určité akcie a zmenu nastavení.

Žetón v spálni môže aktivovať nočný režim a budík, v automobile sa môže napríklad zapnúť GPS a zvýšiť hlasitosť zvonenia.

Žetóny je možné zakúpiť samostatne, naše testovacie balenie obsahovalo len jeden kus. Jediným negatívom celého systému je fakt, že detekcia žetónov nefunguje pri pohotovostnom režime.

Výkon ako herná konzola

Sony Xperia S Hodnotenie: 8,9 + Dizajn, HD displej, výkon, rýchle reakcie

- Starý systém, batéria, micro SIM

Procesor: Qualcomm MSM8260 1,5 GHz Dual-core, Adreno 220

Pamäť: 1 GB RAM + 32 GB interná pamäť

Displej: 4,3“ 1280×720, dotykový

Foto: 12 Mpx, LED flash, Full HD video

Komunikácia: Wi-Fi, BT 2.1

GPS: Áno, Google Maps

Batéria: 1750 mAh

Rozmery: 128×64×10,6 mm

Hmotnosť: 144 g

Systém: Android 2.3.7



Web: www.sony.sk

Sony certifikovalo svoj smartfón ako Playstation zariadenie, čo v znamená, že spĺňa požiadavky na hranie graficky náročných hier.

V súčasnosti je tento certifikát pre nás bezpredmetný a význam nadobudne až po spustení on-line obchodu Playstation Store pre smartfóny aj na Slovensku.

Hardvér pozostáva z výkonného dvojjadrového procesora s pracovnou frekvenciou 1,5 GHz, grafického čipu Adreno 220 a jedného gigabajtu operačnej pamäti.

Interná pamäť má kapacitu 32 gigabajtov, pre použitie je dostupných skoro 26 gigabajtov. Dodatočné rozšírenie pomocou pamäťovej karty možné nie je.

Reakcie systému sú vďaka výkonnému hardvéru rýchle, prechod medzi jednotlivými obrazovkami je úplne plynulý.

Problém nepredstavujú ani graficky najnáročnejšie hry typu Shadowgun alebo GTA 3, zobrazované v HD rozlíšení.

Systém je doplnený o niekoľko miniaplikácií s 3D používateľským rozhraním. Ich vzhľad je vecou vkusu.

S multimédiami je spojená aj služba Music a Video Unlimited, ponúkajúca prístup k desiatke miliónov skladieb a filmov za jednotný mesačný poplatok. Slovensko zatiaľ podporované nie je.

Výkon smartfónu postačuje na všetky súčasné hry.

Škoda niekoľkých nedostatkov

Sony Xperia S má batériu s kapacitou 1750 mAh, ani to jej ale nestačí na dosiahnutie výdrže dlhšej ako jeden deň.

Pri bežnom používaní v podobe niekoľkých hovorov, pravidelnom kontrolovaní e-mailov, občasnej IM komunikácie a prezeraní webu, sa smartfón vybije skôr ako za jeden deň.

Druhým nedostatkom je použitie starej verzie operačného systému Android. Absencia jeho najnovšej verzie s označením Ice Cream Sandwich by sa dala ospravedlniť pri smartfóne strednej alebo nižšej triedy.

Xperia S ako produkt patriaci do najvyššej triedy by mal byť dostupný s aktuálnou verziou systému hneď, podľa výrobcu by aktualizácia mala prísť v priebehu nasledujúcich mesiacov.

Nepríjemným prekvapením môže byť aj nutnosť použitia výhradne Micro SIM kariet.

Poslednou drobnosťou je absencia slotu na pamäťové karty. Dostupných 26 gigabajtov by malo stačiť väčšine používateľov, môžu sa ale nájsť aj výnimky s objemnou zbierkou hudby a filmov.