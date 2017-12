Problém spoplatňovania čísiel 0800

16. aug 2002 o 15:54

Mám EASY a veľakrát som volal na prístupové číslo Global karty, aby som si zistil kredit na nej, keď bola sestra v zahraničí, ale aj inak som často používal 0800 čísla (na zistenie aktuálnej ceny výrobkov z katalógu Drukos), ale aj iné 0800 čísla (0800 123 456) v domnienke, že je to zadarmo. Veď môj Panasonic GD30 mi to ukazoval ako bezplatný hovor, ale všetky ostatné volania mi normálne zarátaval!!! Aké však bolo moje prekvapenie, keď mi došla SMS, že mám vyčerpaný kredit, pričom mobil mi ukazoval 328,50 Sk!! Operátorka mi povedala, že čísla 0800 nie sú z Eurotelu bezplatné. Myslel som si, že až od 1.8.2002! Neviete, zdá sa mi, že z Primy bezplatné sú! Keď som si dobil kredit 200 Sk kupónom, kredit sa mi ustálil na 105,20 Sk. Ako je možné, že mi systém dovolil „prešvihnúť“ kredit o takmer 100 Sk! Ja som v cenníku nevidel, žeby tieto čísla boli spoplatňované. Prosím vás o radu, ako je možné, že telefón mi tie volania zarátaval ako bezplatné, a èi s tým môžem nieèo robi, alebo mi nezostáva niè iné, len na to zabudnúť. Taktiež by ma zaujímalo, či mal aj niekto iný taký problém. Ako bezplatné sa tie volania javili aj zo Siemens A35 s inou Easy kartou. Za odpoveď vopred ďakujem.

S pozdravom, Peter z BA

Dr. Mobilný odpovedá:

Aj keď to EuroTel nerád priznáva, tento problém je u neho mimoriadne aktuálny. Podľa posledných informácií EuroTel skutočne spoplatňuje hovory na bezplatné čísla začínajúce číslom 0800, i keď ostatní opetátori (Slovenské telekomunikácie aj Orange) tieto hovory nespoplatňujú.

Situácia je o to trápnejšia, že majoritným akcionárom EuroTelu sú práve Slovenské telekomunikácie.

Podľa vyjadrenia predstaviteľov EuroTelu už spoločnosť tento problém rieši a výsledkom by mali byť logicky nespoplatnené hovory na bezplatné čísla.

K prešvihnutiu kreditu sa nedokážem vyjadriť, nepoznám úplné podrobnosti. V prípade akýchkoľvek pochybností však môžete zavolať na číslo *903 a žiadať vysvetlenie od operátora. Pokiaľ viem, EuroTel má zákaznícku podporu na vysokej úrovni a váš problém isto vyrieši v rámci všetkýchmožností.