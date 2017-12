Skaza Titanicu hrozí aj pod morom

10. apr 2012 o 16:48 Tomáš Prokopčák

Pred sto rokmi vyrazil na svoju jedinú plavbu Titanic. V týchto dňoch sa po jeho stopách vydala iná loď, samotný vrak Titanicu poškodzujú turisti a hľadači potopených pokladov.

BRATISLAVA. Najskôr sa tam musíte dostať. Potom z lode presadnúť do špeciálnej ponorky a následne absolvovať niekoľkohodinovú cestu do takmer štvorkilometrovej hlbočiny v Atlantickom oceáne. Až tam, na dne mora, ho nájdete – slávny nepotopiteľný, no potopený Titanic.

Ak by ste žili presne pred sto rokmi, táto majestátna loď by práve opúšťala írsky Quennstown, dnešný Cobh, kde nastúpili poslední pasažieri a naložili zostávajúce balíčky pošty. Titanic by vyrážal naprieč Atlantikom do New Yorku. Do cieľa, do ktorého nikdy nedorazil.

Skládka na dne mora

Mala to byť úchvatná plavba luxusným parníkom, aký dovtedy prístav neopustil. Mal to byť prvý bezpečný výlet nepotopiteľnou loďou, ktorý sa však skončil s viac než 1500 mŕtvymi na dne mora.

Práve preto sa plavba Titanicu stala ikonou. Príbehom takým silným, že okrem filmových fanúšikov fascinuje aj bohatých turistov a vedcov, ktorí sa chcú pozrieť na skutočné pozostatky dávnej lode.

Za nimi sa však musia ponoriť na morské dno a takáto cesta stojí desaťtisíce dolárov, ktoré záujemcovia musia zaplatiť za zážitok z niekoľkohodinovej plavby ponorkami okolo vraku Titanicu.

Lenže ich prítomnosť je problémom. Kým loď MS Balmoral, ktorá sa snaží plávať po stopách dávneho parníka, má problémy len s meškaním, samotnému vraku hrozí podľa odborníkov možno zánik. Po sto rokoch na dne mora sa údajne zhoršuje jeho stav, a môžu za to aj turisti a ich odpadky.

„Nemám problém s ľuďmi, ktorí si chodia Titanic pozerať,“ hovorí pre magazín National Geographic Bob Ballard, ktorý 1. septembra v roku 1985 vrak Titanicu na morskom dne objavil. „Mám problém s ľuďmi, ktorí Titanic ničia.“

Výskumníci už zistili, že okolo vraku sa začína hrbiť kopa odpadu. Niekedy sú to závažia z ponoriek, častejšie však odpadky, ktoré cez palubu vyhodili výletníci z lodí, ktoré sa išli pozrieť na miesto, kde sa Titanic v roku 1912 rozlomil a potopil.

Z vraku lode však zmizli aj niektoré časti a Ballard sa domnieva, že ich z lode odmontovali podmorské roboty, aby ich majitelia či bohatí zákazníci získali unikátny suvenír.

„Oni odmietajú, že by z Titanicu čokoľvek vzali. Ako to však môžu povedať, keď mám fotografie, ako ten predmet je ešte na lodi, a zrazu sa objaví niekde na výstave?“ pýta sa Ballard.

Odomknuté múzeum

Proti poškodzovaniu vraku chce teraz zakročiť aj OSN. Organizácia UNESCO prizná vraku výletnej lode štatút miesta, ktoré je podmorským kultúrnym dedičstvom.

Znamená to, že takéto oblasti musia zostať na svojom pôvodnom mieste a nesmie sa obchodovať s artefaktmi, ktoré z takýchto miest pochádzajú. Ich výskum sa tiež môže odohrávať len pod prísnym dohľadom vedcov.

„Problémom je, že odtiaľ brali rôzne predmety, a potom ich predávali,“ tvrdí pre denník Guardian Ulrike Guerinová z organizácie UNESCO. „A jeden robot sa tam dokonca zamotal do káblov.“

Ballard tiež zdôrazňuje, že Titanic je dnes ako múzeum, ktoré na noc jednoducho zabudli zamknúť. „A je len otázkou, či pôjdete dole a bude si ho vážiť – alebo ho vykradnete.“

Ďalším problémom je, že Titanic sa prirodzene rozpadáva. Po stovke rokov na dne mora sa loď rozkladá a stáva súčasťou lokálneho ekosystému.

Niektorí navrhujú trup lode očistiť a znovu ho natrieť špeciálnym náterom, ktorý by bránil prírodným procesom. Zachovalo by sa tak aj vybavenie vnútri lode, ktoré by kontakt s okolitým prostredím nemuselo prežiť.

Po dávnych stopách

Kým odborníci hľadajú spôsob, ako skutočný Titanic a pamiatku jeho obetí zachovať, výletná loď MS Balmoral pokračuje vo svojej plavbe. V utorok síce pre zlé počasie a rozbúrené more prišla do írskeho Cobhu neskôr ako Titanic, v stredu by už mala pokračovať podľa dávneho plánu.

Okolo pol druhej miestneho času by mala vyplávať na Atlantik, presne ako pred sto rokmi parník. A potom pokračovať smerom do New Yorku.

Jeden zásadný rozdiel tu bude: loď plná potomkov a príbuzných obetí Titanicu bude vo svojej dvanásťdňovej plavbe pokračovať aj po 15. apríli. V ten deň pred sto rokmi zmizol čosi po druhej hodine ráno Titanic vo vodách Atlantiku.