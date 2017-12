Zmena loga na Siemens M35

16. aug 2002 o 15:37

Chcel by som sa opytat,ci existuje podobna moznost pouzitia na vasej stranke vytvoreneho loga aj na tel. Siemens M35?Ak nie vedeli by ste mi poradit, ako by sa dalo logo zmenit? Dakujem

Martin

Dr. Mobilný odpovedá:

Logá na našej stránke sú zatiaľ určené iba pre MT Nokia. Pokiaľ viem, logo na Siemens M35 nejde zmeniť cez internet, zmena je možná iba cez kábel prostredníctvom softvéru. Urobia vám to buď špecializované firmy alebo živnostníci alebo si kábel môžete zakúpiť u predajcovpríslušenstva.