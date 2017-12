Google má okuliare predávať už tento rok

Zariadenie, ktoré chce viac prepojiť skutočný život s webom, začínajú podľa spolumajiteľa firmy Google testovať.

9. apr 2012 o 20:00 Adam Valček

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Okuliare, ktoré vám pri pohľade z okna ukážu predpoveď počasia alebo vyhľadajú náhradnú trasu, keď električky nejazdia, naozaj existujú.

Google zverejnil v stredu video, čo všetko by mali dokázať.

Brin: Len ich začíname testovať

O pár hodín neskôr ich mal na nose spoluzakladateľ Googlu Sergej Brin. Priehľadný displej podľa Roberta Scobla, ktorý Brina s okuliarmi nafotil, blikal namodro.

„Sú v ranom štádiu testovania,“ povedal Brin technologickému webu The Verge.

Spoluzakladateľ firmy Google odmietol komentovať, či sú závislé od smartfónu, alebo sú úplne sebestačné.

„Nie je zvyčajné takto skoro oznámiť nový produkt, no urobili sme to, aby sme získali spätnú väzbu,“ dodal Brin.

Kedy by sa mohli objaviť okuliare na trhu, Brin neprezradil. „Dajte nám čas,“ reagoval.

[content type="video" source="youtube" id="9c6W4CCU9M4?rel=0" width="500" height="284"][/content]

V cene dnešných smartfónov?

Denník The New York Times, ktorý o okuliaroch písal už vo februári, napísal, že novinka by sa mohla dostať do predaja ešte do konca tohto roka.

Viacerí zamestnanci internetového gigantu pred dvoma mesiacmi potvrdili, že Google Glass sa budú predávať za cenu dnešných smartfónov, čo je 200 až 700 eur.

Špeciálne okuliare by mali podľa The New York Times fungovať na systéme Android, rozumieť by si mali so sieťami tretej či štvrtej generácie.

Majú mať zabudovaných niekoľko senzorov a GPS. Kamera s nízkym rozlíšením bude podľa The New York Times schopná rozlíšiť aj tváre či budovy.