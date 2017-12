Herné videá: zombíci, ježkovia, zabijaci, votrelci a masaker v Dubaji

Tentoraz sme pre vás pripravili žánrovo čo najpestrejšie videá z herného sveta. Stačí sa teda už len pohodlne usadiť a pozerať.

8. apr 2012 o 12:00 Ján Kordoš

Apokalypsa v 2D

Čo by to bol za príspevok do sveta herných videí bez nemŕtvych? Zombíci útočia spoza každého rohu a na ich absenciu spred niekoľkých rokov sme dávno zabudli. Projekt Deadlight je však trochu iný, než ostatné akčné hry, v ktorých si chcú slintajúce monštrá pochutnať na vašom mozgu.

Už zábery z videa napovedia, že pôjde hrateľnosťou o plošinovku: postavička pobehujúca v 2D svete má obrovský potenciál pre grafické prevedenie. A veď to poznáte, zničený svet, občas nejaký ten logický rébus, málo nábojov v zbraní a horda zombíkov za pätami. Táto menšia hra vychádza žiaľ len pre Xbox 360.

video //www.youtube.com/embed/QUlKEH8Kc3c

Postav dom, zasaď strom

Na nové SimCity sa tešíme. Výstavba vlastného mestečka spĺňa základné predpoklady pohodového hrania, pri ktorom vydržíte hodiny a hodiny. Zažili sme to s prvým dielom na Didaktiku a obávame sa, že ponocovať budeme i pri najnovšom SimCity.

Najnovšie video nám prezentuje jednoduché princípy medzi trojicou základných typov budov: v rezidentálnych bývajú virtuálni ľudia, v komerčných zónach nakupujú a industriálne predstavujú priemysel.

video //www.youtube.com/embed/3Osql-JIP94

Roztlieskavačka a hudba

Na blond roztlieskavačku s motorovou pílou máme slabosť. Lollipop Chainsaw je klasicky japonská úchyláreň, v ktorej budeme rezať motorovou pílou zombíkov. S rozkošnou študentkou, ktorá nosí krátke súkne, v kútiku úst lízatko a sladučko sa po obzvlášť podarenom kúsku zasmeje.

Arkádová hrateľnosť vyzerá na prvý pohľad jednoducho, no už nie raz sme sa presvedčili o tom, že na zvládnutie bude potrebný nielen postreh, ale aj dokonalé zvládnutie ovládania. Spomeňme na skvostnú Bayonettu. Teraz sa ale už pozrite ako sa robila hudba do tejto hry.

video //www.youtube.com/embed/r7LReWG0r8o

Ježko Sonic beží ako o dušu

Plošinovky máme stále radi. Niekomu môžu pripadať ako primitívne a infantilné, no zábavnosť je v nich často mnohonásobne väčšie, než pri obrovských hrách s miliónovými rozpočtom. Ježko Sonic nám vo svojom štvrtom nadupanom dobrodružstve ukazuje zábery z druhej epizódy. Nádhera.

video //www.youtube.com/embed/UVmSIiYJMaQ

Výlet do Dubaja

Spec Ops: The Line je hrou, ktorá môže tento rok príjemne prekvapiť. Klasická akcia z pohľadu tretej osoby je totiž obohatená o celkom zaujímavý príbeh, prostredie a dôležité rozhodnutia.

Katastrofický scenár v kedysi nádhernom Dubaji, v ktorom vyčíňa okrem prírodných živlov aj ľudský faktor. Bývalí vojaci postihnutí božským komplexom stratili všetky morálne zábrany. Nebude to žiadny výlet, ale drsný príbeh v štýle filmovej Čaty.

video //www.youtube.com/embed/_p3y2lV7A8o

Chladnokrvný zabijak

Plešatý zabijak s čiarovým kódom chystá návrat. Najviac nás môže tešiť to, že sa dánski vývojári z IO Interactive snažia vyhovieť i fanúšikom prvých dielov a pripravujú do hry zakomponovať i hardcore obtiažnosť.

video //www.youtube.com/embed/XlzBHzej45Y

Votrelci sa predstavujú

Preview na Aliens: Colonial Marines sa oplatí pozrieť nie len pre zábery priamo z hrania, ale aj postrehy vývojárov z Gearboxu. Tím okolo Randyho Pitchforda totiž neskrýva nadšenie z predlohy, ktorú majú nesmierne radi.

video //www.youtube.com/embed/J7-ZaYLpUl8

Kontroverzný záver Mass Effectu 3

Hádky o závere Mass Effect 3 sú nekonečné. Tu máte názor redaktorov Gamespotu na jednotlivé vyvrcholenia, avšak musíme vás upozorniť na to, že ak ste sa ku koncu tejto epickej sci-fi ságy neprepracovali, dočkáte sa nepríjemných odhalení.

video //www.youtube.com/embed/E3GooIUKcrk

