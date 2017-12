Slaný morský dážď zbavuje atmosféru znečistenia

Jeruzalem 16. augusta (TASR) - Izraelskí vedci zistili, že slané morské hmly dokážu vytvoriť oblaky a následne ako zrážky zbaviť vzduch znečistenia.

Slané kvapky morskej vody sa dostávajú do atmosféry a pomáhajú vytvárať dažďové kvapky, ktoré so sebou pri zrážkach sťahujú čiastočky znečistenia. Zistil to tím vedcov Daniela Rosenfelda z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme. Výsledky výskumu, ktoré uverejnil odborný časopis Science, by mohli podľa Rosenfelda vedcom pomôcť pri hľadaní lepších spôsobov, ako vytvoriť dážď.

Ľudia sa snažia vytvoriť dážď už mnoho storočí, často aj s použitím soli, avšak nikto netušil, že tento proces sa prirodzene deje na mori. "Myšlienka, že čiastočky soli môžu vyvolať tvorbu oblakov a podnietiť dážď nie je nová, ale zatiaľ nebola skombinovaná s vlastným pozorovaním," povedal Rosenfeld, odborník na oblaky. "Doteraz sa predpokladalo, že väčšina morskej hmly spadne späť do mora, ešte skôr než dosiahne oblaky."

Vedecký tím použil satelitné údaje pri sledovaní oblakov formujúcich sa nad južnou Áziou. V Indii a Bangladéši veľké množstvo atmosférického znečistenia spôsobuje tvorbu "obrovských búrkových mračien týčiacich sa až do výšky 6 kilometrov, ktoré nad kontinentom spôsobujú kyslé dažde," povedal Rosenfeld.

Nasledovali zistenia, že nad oceánom oblaky nepotrebovali na tvorbu kvapiek až takú veľkosť. "Na moje prekvapenie som videl, že oblaky tam tvoria zrážky ešte pred tým, než sa príliš vertikálne rozvinú," povedal. Oblak zvyčajne potrebuje vytvoriť dostatok vodných kvapiek, ktoré padajú, až keď sú dostatočne ťažké.

Podľa Rosenfelda tento proces urýchľujú práve nasýtené morské hmly. "Slané morské čiastočky, ktoré sú asi 10-krát väčšie, tvoria oveľa väčšie kvapky, ktoré začnú padať a narážať do menších kvapiek obsahujúcich znečistenie. Zberajú ich a spolu tvoria dažďové kvapky, ktoré vzduch zbavujú znečistenia," dodal Rosenfeld.